Vehículos incinerados, ataques armados y trabajadores de campaña asesinados: panorama nacional a tres días de las elecciones

A menos de 72 horas de las elecciones legislativas y consultas del domingo 8 de marzo en Colombia, los riesgos en distintas regiones empiezan a materializarse en ataques contra las campañas de aspirantes al Congreso.

Así lo advirtió en un boletín reciente la Defensoría del Pueblo, luego de que, en un periodo no mayor a 24 horas, se registraran al menos cuatro hechos de violencia electoral en el país.

De acuerdo con el organismo, se trata del “homicidio vinculado a una campaña política, dos ataques armados contra vehículos de candidatos y un ataque contra bienes utilizados en actividades electorales”. Todos ellos “reflejan una preocupante situación de violencia contra actores del proceso democrático”.

Violencia desmedida en año electoral:

La persona asesinada en las últimas 24 horas trabajaba en la campaña del candidato a la Cámara por el Centro Democrático Manuel Pérez, en el municipio de Puerto Rondón, Arauca.

Los ataques armados se registraron en contra de los vehículos en los que se movilizaban el candidato a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) de Montes de María, Gerardo Luis Ruiz, en Sucre, y la aspirante a la Cámara de la Alianza Social Independiente María Bolívar, en Atlántico.

Además, se conoció que el vehículo de campaña del candidato a la Cámara por el Centro Democrático Mauricio Matri fue incinerado en Piedecuesta, Santander.

Violencia política en 2026 se ha registrado en al menos 12 departamentos y la capital colombiana:

De acuerdo con el Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría, en lo que va de 2026, se han registrado hechos de violencia política en 21 municipios de 12 departamentos: Atlántico, Cesar, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Tolima, Valle del Cauca, Cauca, Meta y Huila.

Preocupa, además, la situación en Bogotá, donde se han presentado 35 eventos. Según la Defensoría, del total, 34% se originaron por violencia contra la oposición; 23%, por la polarización política y agresiones contra posturas políticas distintas; el 17%, por las listas de candidatos, y el 14%, por situaciones que restringen el derecho a elegir o ser elegido.

Por tanto, la Defensoría reforzó su “llamado urgente al Gobierno nacional, a las autoridades territoriales, a la Fuerza Pública y a la Unidad Nacional de Protección para que adopten medidas inmediatas que garanticen la seguridad de los candidatos, sus equipos de campaña y las comunidades en estos días previos a la jornada electoral”.

Y, de igual manera, “a los grupos armados ilegales para que respeten el proceso democrático y se abstengan de cualquier acción que ponga en riesgo la vida, la integridad y los derechos políticos de quienes participan en estas elecciones”.