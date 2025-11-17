Más de 100 mil firmas buscan llevar a referendo el Acuerdo de Paz de La Habana

En Colombia vuelve a tomar fuerza uno de los debates más sensibles de los últimos años: el futuro del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc. Una iniciativa ciudadana que busca derogar ese pacto ya superó las 100 mil firmas, según sus promotores, y avanza con el objetivo de llegar a los dos millones exigidos por la Organización Electoral para abrir la puerta a un referendo nacional.

La propuesta es liderada por Josías Fiesco, quien asegura que la recolección de apoyos responde a la preocupación de miles de ciudadanos por el rumbo del país. Según él, esta sería la oportunidad para que los colombianos “decidan en las urnas si quieren mantener o desmontar el acuerdo” que ha marcado buena parte de la agenda política, judicial y social de la última década.

Un referendo en pleno calendario electoral

El movimiento no solo avanza en firmas: Fiesco afirma que, si se cumplen los requisitos legales, el referendo podría votarse el próximo año, coincidiendo con las elecciones al Congreso y la Primera Vuelta presidencial. Una simultaneidad que, para distintos analistas, podría detonar uno de los debates más intensos en medio del calendario electoral.

Mientras algunos sectores celebran la iniciativa como un mecanismo de participación ciudadana que permitiría “ajustar” lo acordado en La Habana, voces críticas consideran que se trata de un intento de reabrir discusiones ya zanjadas y de profundizar divisiones en un país que sigue enfrentando enormes retos de seguridad y reconciliación.

Un movimiento que ya provoca impacto político

A pesar de llevar pocas semanas de recolección, el proyecto ya genera reacciones en distintos sectores. De alcanzar los dos millones de firmas y superar las verificaciones jurídicas, Colombia podría enfrentar un referendo nacional sobre uno de los temas más decisivos y polarizantes de los últimos años.

Por ahora, la iniciativa sigue creciendo y los promotores aseguran que ampliarán su presencia en regiones del país para alcanzar la meta. El debate apenas comienza y promete convertirse en uno de los temas centrales de la discusión pública en 2026.