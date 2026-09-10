Más de 4.000 ayudas han sido enviadas a damnificados por el terremoto: la mayor muestra de solidaridad

La solidaridad colombiana se manifestó de manera masiva tras el terremoto que afectó a diversas regiones del país el pasado 10 de agosto, con donaciones que superaron las 4.000 toneladas de ayuda humanitaria a nivel nacional.

Ayudas humanitarias: la mayor muestra de solidaridad tras el terremoto

Ciudadanos de todos los rincones de Colombia se movilizaron hacia centros de acopio para apoyar a las familias damnificadas que lo perdieron todo.

Miles de colombianos acudieron a los centros de acopio de sus respectivas ciudades con el objetivo de reunir ayuda para las zonas más afectadas.

"La meta es llenar 15 camiones de estos, más o menos unas 100 toneladas de ayuda porque vamos para el Chocó. No es lo que tenemos en la casa que no estemos utilizando, es lo que en realidad les sirva a nuestros hermanos que más lo necesitan", explicó uno de los organizadores de las campañas de recolección.

Las donaciones incluyeron alimentos, implementos de aseo, colchones, ropa y demás elementos esenciales que ayudaron a miles de familias a sobrellevar su situación.

Según reportes oficiales, ya se han despachado más de 2.000 toneladas a distintas regiones del país, incluyendo más de 90 toneladas enviadas específicamente a los municipios de Hispania, Betania y Caramanta.

Empresas donaron millonarias sumas para ayudar a damnificados

Entretanto, el sector privado también protagonizó un acto de solidaridad sin precedentes. Las empresas afiliadas a la ANDI donaron más de 218.000 millones de pesos para la reconstrucción, mientras que las familias líderes de los grupos empresariales más importantes del país elevaron las donaciones del sector privado a más de 2 billones de pesos.

“Es el tejido colombiano actuando por los colombianos y generando realmente una solidaridad que es muy importante en este momento porque se necesita. Tiene que estar sintonizada con las necesidades de las víctimas del terremoto”, aseguró Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

Las compañías también realizaron donaciones en especies, incluyendo más de 500 casas, miles de toneladas de alimentos, medicamentos, elementos de salud y litros de agua.

Con el esfuerzo conjunto de los municipios y sus comunidades, se ha iniciado el proceso de reconstrucción en las zonas afectadas, demostrando que ante la adversidad, los colombianos trascienden diferencias y se unen bajo un sentimiento común de solidaridad.