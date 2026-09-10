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¡James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional! Comunicado y video oficial del club

Por medio de un comunicado oficial, Atlético Nacional anunció la llegada de James Rodríguez como fichaje estelar.

Sebastián Montañez

septiembre 10 de 2026
08:15 p. m.
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El futuro de James Rodríguezquedó definido. Atlético Nacional confirmó oficialmente este jueves 10 de septiembre la contratación del capitán de la Selección Colombia, quien regresa al fútbol colombiano después de una extensa carrera internacional.

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El fichaje del ‘10’ se convierte en uno de los movimientos más importantes de los últimos años en el Fútbol Profesional Colombiano.

Atlético Nacional confirmó el fichaje de James Rodríguez

A través de un comunicado oficial, el conjunto verdolaga puso fin a las versiones que durante las últimas horas daban como prácticamente cerrado el acuerdo.

“Atlético Nacional informa a su hinchada, a la opinión pública y a los medios de comunicación que James David Rodríguez Rubio es, desde hoy, nuevo jugador de la institución”, anunció el club.

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Nacional destacó la trayectoria internacional del mediocampista, quien fue Bota de Oro del Mundial de Brasil 2014, ganó el Premio Puskás y ha conseguido 24 títulos durante su carrera.

El equipo antioqueño calificó la contratación como una apuesta institucional y aseguró que es producto de “un proceso serio, planificado y sostenible”.

James Rodríguez regresa al fútbol colombiano

La llegada a Nacional representa el regreso de James al fútbol del país después de desarrollar prácticamente toda su carrera en el exterior. El colombiano pasó por clubes como Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton y Olympiacos, además de otras experiencias internacionales.

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Sebastián Arango Botero, presidente de Atlético Nacional, también celebró la contratación y le dio la bienvenida al volante.

“Lo hicimos porque confiamos en lo que somos y porque amamos a este equipo. Nacional es un grande, y los grandes toman decisiones de grandes”, señaló.

“Bienvenido, James, llegaste a una familia que te acoge desde ya con mucho amor y donde estamos seguros conquistaremos más momentos gloriosos”, agregó el dirigente.

Con la frase “El más grande al más grande”, Atlético Nacional cerró el comunicado con el que oficializó uno de los fichajes que promete marcar el fútbol colombiano en 2026.

 

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