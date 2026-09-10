Más de 3.000 animales rescatados tras el terremoto en el país buscan una segunda oportunidad

El terremoto que sacudió 16 departamentos de Colombia dejó no solo víctimas humanas, sino también miles de animales desplazados, rescatados o desaparecidos.

Según el más reciente balance de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, 3.003 animales fueron rescatados y 3.282 resultaron afectados por la emergencia que aún continúa.

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Animales esperan ser rescatados tras el terremoto

Las mascotas enfrentaron el terror del sismo de diversas formas: algunas perdieron la vida, otras salieron corriendo despavoridas en medio de la angustia y perdieron contacto con sus hogares, mientras que un número significativo quedó sin familia tras quedar sus dueños atrapados entre los escombros.

La solidaridad de los colombianos ha sido fundamental en la respuesta a esta crisis. Voluntarios y organizaciones animalistas trabajaron desde el primer momento en el rescate y atención de estos animales.

Para facilitar la localización de mascotas, la Alcaldía de Cali habilitó una página web donde la ciudadanía puede buscar a sus animales desaparecidos.

Según el registro del Centro de Bienestar Animal, 111 mascotas aún buscan su hogar en esta ciudad. Entre ellos, dos gatitos rescatados en el edificio Guadalupe fueron registrados con esta referencia específica para facilitar su identificación.

Las autoridades hacen un llamado a compartir la información "especialmente con familias, vecinos, organizaciones animalistas y comunidades del sector afectados por el sismo".

El mensaje es claro: "Recuerda que detrás de cada uno de estos peluditos hay una familia que los está esperando, y nuestro propósito es que vuelvan a casa".

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La situación se repite en diferentes ciudades afectadas por el sismo. Perros y gatos en su mayoría buscan tener una segunda oportunidad de vida, un nuevo comienzo tras una tragedia que sacudió a todo el país.

Muchos de estos animales, aunque han recibido atención veterinaria y cuidados básicos, permanecen en albergues temporales esperando ser ubicados o, en casos donde no sea posible encontrar a sus dueños originales, adoptados por nuevas familias.