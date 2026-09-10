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Fenómeno de El Niño 2026 podría ser el más fuerte de la historia: esto es lo que pasaría

El Ideam elevó a 75% la probabilidad de que el fenómeno climático sea mucho más intenso.

Fenómeno de El Niño 2026 podría ser el más fuerte de la historia: esto es lo que pasaría
Foto: Ideam

Yhonay Díaz

septiembre 10 de 2026
07:40 p. m.
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) elevó al 75% la probabilidad de que el fenómeno de El Niño que atraviesa el país sea el más intenso registrado desde 1950.

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que "la probabilidad de que El Niño persista hasta febrero de 2027 es excepcionalmente alta, de casi el 100%".

Es la primera vez que un boletín de este fenómeno enciende las alarmas a este nivel.

Con la actualización más reciente se ratifica el cuarto trimestre móvil de condiciones de El Niño, con una probabilidad del 75% de que se convierta en uno de los fenómenos más intensos registrados.

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El devastador impacto del fenómeno de El Niño

Entre los impactos previstos, el Ideam destaca la reducción de lluvias en las regiones Pacífica, Andina y Caribe, incremento de temperaturas, mayor evapotranspiración y episodios de estrés hídrico.

También se espera disminución de caudales de ríos, niveles bajos en embalses, afectación al abastecimiento de agua para consumo humano, agricultura y generación hidroeléctrica.

El fenómeno podría incrementar la probabilidad de incendios de cobertura vegetal, deterioro de la calidad del aire, pérdidas agrícolas y pecuarias, además de afectaciones a la salud humana por deshidratación, insolación y aumento en la transmisión de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

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¿Cómo Colombia enfrentará el fenómeno de El Niño?

El Ideam recomienda a las autoridades nacionales y territoriales fortalecer las acciones de seguimiento hidrometeorológico, revisar planes de contingencia, promover medidas de ahorro y uso eficiente del agua, e implementar estrategias preventivas frente a incendios forestales.

“Colombia avanza hacia su consolidación y desde el Ideam mantenemos el monitoreo permanente para brindar información oportuna que permita a los territorios prepararse frente a sus posibles impactos", señaló la teniente coronel Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam.

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