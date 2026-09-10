Fenómeno de El Niño 2026 podría ser el más fuerte de la historia: esto es lo que pasaría

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) elevó al 75% la probabilidad de que el fenómeno de El Niño que atraviesa el país sea el más intenso registrado desde 1950.

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que "la probabilidad de que El Niño persista hasta febrero de 2027 es excepcionalmente alta, de casi el 100%".

Es la primera vez que un boletín de este fenómeno enciende las alarmas a este nivel.

Con la actualización más reciente se ratifica el cuarto trimestre móvil de condiciones de El Niño, con una probabilidad del 75% de que se convierta en uno de los fenómenos más intensos registrados.

El devastador impacto del fenómeno de El Niño

Entre los impactos previstos, el Ideam destaca la reducción de lluvias en las regiones Pacífica, Andina y Caribe, incremento de temperaturas, mayor evapotranspiración y episodios de estrés hídrico.

También se espera disminución de caudales de ríos, niveles bajos en embalses, afectación al abastecimiento de agua para consumo humano, agricultura y generación hidroeléctrica.

El fenómeno podría incrementar la probabilidad de incendios de cobertura vegetal, deterioro de la calidad del aire, pérdidas agrícolas y pecuarias, además de afectaciones a la salud humana por deshidratación, insolación y aumento en la transmisión de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

¿Cómo Colombia enfrentará el fenómeno de El Niño?

El Ideam recomienda a las autoridades nacionales y territoriales fortalecer las acciones de seguimiento hidrometeorológico, revisar planes de contingencia, promover medidas de ahorro y uso eficiente del agua, e implementar estrategias preventivas frente a incendios forestales.

“Colombia avanza hacia su consolidación y desde el Ideam mantenemos el monitoreo permanente para brindar información oportuna que permita a los territorios prepararse frente a sus posibles impactos", señaló la teniente coronel Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam.