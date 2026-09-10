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¿Hasta cuánto tendría que pagar si es visto arrojando escombros en las calles de Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá compartió el listado de las acciones que no están permitidas y que pueden acarrear comparendos.

Foto: Creado con ChatGPT.
Foto: Creado con ChatGPT.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2026
08:25 p. m.
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Bogotá enfrenta una problemática por cuenta de los ciudadanos que suelen realizar constantemente una disposición inadecuada de basuras y escombros en zonas residenciales que no están permitidas.

Ante esta situación, la Alcaldía de Bogotá informó sobre las acciones que generan comparendos en la ciudadanía y las zonas en donde se encuentran ubicados los “ecopuntos” para la debida recolección y disposición de los residuos en la capital.

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Comparendos por arrojar basura indebidamente en Bogotá

Separar correctamente los residuos es fundamental ya que los ciudadanos solo pueden utilizar bolsas blancas o negras para separar los residuos. Las cestas públicas de las calles son exclusivas para residuos pequeños de los peatones. En caso de depositar bolsas de residuos de las viviendas o locales comerciales puede generar multas hasta de $933.000.

Otro de los no negociables, difundidos por la Alcaldía, reafirma la responsabilidad de todos los ciudadanos para cuidar el espacio público. Por esto, tirar basura o escombros en las calles, canales o parques generará multas de $933.000.

Según el más reciente informe, por parte de la Alcaldía de Bogotá, en horas recientes fue identificado y sancionado un sujeto tras ser captado en video mientras arrojaba escombros en un lugar no autorizado de la avenida Suba. La entidad informó que los comparendos impuestos al ciudadano fueron cercanos a los $1.300.000 pesos.

“Botar escombros donde no se debe puede salirle muy caro. Nuevamente: los escombros y los residuos voluminosos no van en el andén, ni en la calle, ni en los canales. Deben ser llevados a los más de 300 ecopuntos que hay en toda la ciudad”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

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Acciones para aportar a la limpieza de la ciudad

Las autoridades han hecho distintas recomendaciones para ayudar a la recolección de basuras en la capital. Algunas de las acciones básicas son: no irse del parque hasta encontrar y levantar las heces de tu mascota, arrojar los chicles en las canecas correspondientes, separar correctamente los residuos del hogar, entre otras acciones.

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