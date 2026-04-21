Inseguridad en Transmilenio: más de 500 capturas dentro del sistema durante 2026

Transmilenio es el servicio público insignia de Bogotá. Desde hace más de 25 años, ha movilizado a millones de personas y se ha expandido cada vez más. Sin embargo, también se ha convertido en foco de inseguridad.

La criminalidad dejó otra víctima: el joven de 19 años, Freddy Santiago Guzmán. El estudiante fue a la estación Minuto de Dios de la troncal 80, cuando fue abordado por tres ladrones que le querían quitar el celular.

Policía hace presencia en las estaciones

Durante el forcejeo, estos criminales lo atacaron varias veces con armas cortopunzantes. Si bien el estudiante fue llevado a un centro médico, falleció el jueves 16 de abril.

En aras de evitar que la delincuencia se apodere del sistema, la Policía puso en marcha acciones en las principales estaciones. Por eso, en la mañana de este martes 21 de abril, se llevó a cabo una inspección en uno de los portales con más hechos de inseguridad, el de las Américas.

Durante 2026, las autoridades han capturado 567 personas en flagrancia en el sistema, 53 por orden judicial y 108 celulares han sido recuperados.

Horas antes, en la tarde del lunes 20 de abril, fueron capturadas cuatro mujeres y dos hombres. Se dedicaban al conocido ‘cosquilleo’ en Transmilenio para robar a los usuarios.

Las siete estaciones con más robos

Gracias a la denuncia de las víctimas, se logró tener información suficiente para sorprender a la banda. Al momento de requisar a estas seis personas, se les encontraron cuatro celulares escondidos en la ropa.

La concejal Diana Diago le ha hecho seguimiento a la inseguridad en Transmilenio. Partiendo de los registros de 2025, dio a conocer cuáles habían sido las siete estaciones más peligrosas: avenida Jiménez con calle 13, calle 100, Portal Norte, calle 45, Banderas, Flores y calle 76.