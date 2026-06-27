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Matthew Foster-Smith, presunto feminicida de Natalia Villalba, usaba pasaporte falso para huir de la justicia

Noticias RCN conoció que el detenido utilizaba identidades falsas: en su pasaporte figura un nombre distinto al registrado en la aplicación de Airbnb.

Imagen: Noticias RCN

Noticias RCN

junio 27 de 2026
10:01 a. m.
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La Fiscalía General de la Nación confirmó este viernes 26 de junio la captura en Ecuador de Matthew Ashley Foster-Smith, ciudadano británico requerido por la justicia colombiana por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Natalia Villalba, de 36 años, ocurrido el pasado 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, norte de Bogotá.

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La detención se produjo en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, gracias a una orden de captura emitida por un fiscal de la Seccional Bogotá y a una notificación roja de Interpol. El operativo fue posible por el trabajo conjunto entre la Fiscalía, el CTI, Migración Colombia, Interpol Colombia y las autoridades ecuatorianas.

Nuevos detalles sobre los antecedentes del sospechoso

De acuerdo con información conocida por Noticias RCN, Foster-Smith habría intentado engañar a la plataforma bancaria Wise, enviando mensajes en los que aseguraba haber sido secuestrado, golpeado y drogado en Colombia, además de ser testigo de un homicidio, hechos que resultaron ser falsos.

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Las pesquisas también apuntan a que el detenido utilizaba identidades falsas: en su pasaporte figura un nombre distinto al registrado en la aplicación de Airbnb.

La propietaria del hostal donde se hospedó, Anastasia Rubio, verificó en internet que el hombre es conocido en Reino Unido como Matthew Ashley Foster-Smith y que es prófugo de la justicia por cargos de acoso, hostigamiento y asedio contra exparejas.

Investigación en Colombia por feminicidio de Natalia Villalba

Según los elementos probatorios, el ciudadano británico habría ingresado al apartamento donde se encontraba sola la víctima y la agredió físicamente hasta causarle la muerte. Posteriormente, presuntamente manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta y habría alterado la escena del crimen antes de huir.

Con base en estos hallazgos, la Fiscalía solicitó las órdenes judiciales correspondientes para lograr su ubicación y captura fuera del país. Ahora, se espera que avance el proceso de extradición para que responda en Colombia por el feminicidio de Natalia Villalba.

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