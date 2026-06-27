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Migración Colombia entregó a alias Alex Pereira con nueve órdenes de captura vigentes

Las autoridades ofrecían hasta 20 millones de pesos de recompensa por información que permitiera su ubicación y captura.

Foto: Migración Colombia

Noticias RCN

junio 27 de 2026
07:57 a. m.
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Oficiales de Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), entregaron a las autoridades a un ciudadano colombiano conocido con el alias de “Alex Pereira”, quien había sido expulsado de Panamá por portar documentación falsa.

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El hombre, de 37 años, registraba múltiples antecedentes judiciales y era considerado uno de los más buscados del país.

Requerido en 196 países y con nueve órdenes de captura

Durante el procedimiento de control migratorio, se estableció que alias Alex Pereira era buscado en 196 países mediante circulares azul y roja de Interpol. Además, tenía vigentes nueve órdenes de captura por delitos como concierto para delinquir, hurto agravado y calificado, porte ilegal de armas de fuego, tentativa de homicidio, homicidio agravado y tráfico de estupefacientes.

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Las autoridades ofrecían hasta 20 millones de pesos de recompensa por información que permitiera su ubicación y captura. Tras la verificación de sus antecedentes, el ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades competentes para hacer efectivas las órdenes judiciales en su contra.

Cabecilla de la 'Oficina de la Costa Bolívar'

De acuerdo con las investigaciones, alias Alex Pereira sería el principal cabecilla de la estructura delincuencial conocida como Oficina de la Costa Bolívar, con presencia en varios sectores de Cartagena. Desde allí, presuntamente coordinaba extorsiones contra comerciantes y actos criminales al servicio de otras estructuras bajo la modalidad de outsourcing para la ejecución de homicidios.

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Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, destacó que “los controles migratorios son una herramienta fundamental para contribuir a la seguridad del país. Desde agosto de 2022, oficiales de Migración Colombia han entregado a las autoridades a más de 3.200 personas detectadas en emigración e inmigración, de las cuales más de 300 tenían circulares de Interpol vigentes”.

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