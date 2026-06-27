Bogotá celebra Día del Orgullo este domingo: programación, horarios y cierres viales para la jornada

Este domingo Bogotá se unirá a la conmemoración mundial del Día Internacional del Orgullo LGBTI+, fecha que recuerda los disturbios de Stonewall en Nueva York en 1969, considerados el inicio de la lucha por los derechos de esta comunidad.

La jornada contará con una amplia programación que busca visibilizar las demandas de igualdad, respeto y tolerancia hacia todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género.

El evento central será la tradicional marcha, que iniciará a las 10:00 de la mañana en la carrera Séptima con calle 59 y avanzará hasta la Plaza de Bolívar, uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

Desvíos en la Ciclovía por la movilización

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informó que la Ciclovía, conocida como el gran parque lineal de Bogotá, tendrá desvíos temporales para facilitar el recorrido de la marcha. La medida busca garantizar la tranquilidad de los asistentes y evitar aglomeraciones en puntos críticos.

Los guardianes de la vía estarán ubicados en diferentes sectores para orientar a los usuarios sobre las rutas habilitadas y aquellas que permanecerán cerradas durante el desarrollo de la movilización. La recomendación principal es atender sus indicaciones para evitar congestiones y disfrutar de una jornada segura.

Orgullo y memoria en las calles

La movilización hace parte de las actividades programadas para esta celebración, que cada año reúne a miles de personas en defensa de los derechos LGBTI+. Bogotá se suma a las ciudades del mundo que conmemoran la fecha en memoria de Stonewall y en exigencia de un futuro con igualdad plena.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.