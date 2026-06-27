Capturan en Santander a joven requerido por homicidio agravado con notificación azul de Interpol

La Policía Nacional de Santander logró la captura de un joven de 20 años requerido por el delito de homicidio agravado.

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El procedimiento se realizó en el kilómetro 14 de la vía Fortuna – Bucaramanga, jurisdicción de Betulia, durante labores de registro y verificación de antecedentes adelantadas por la Seccional de Tránsito y Transporte.

El detenido se movilizaba como acompañante en un camión y, al ser identificado, los uniformados confirmaron que tenía una orden de captura vigente emitida por la Fiscalía 1 UENNA de Bucaramanga.

Además, figuraba con una Notificación Azul de Interpol, lo que lo convertía en un objetivo prioritario para las autoridades. Los hechos por los que se le investiga habrían ocurrido en 2025 en la capital santandereana.

Disposición ante la justicia y llamado ciudadano

El capturado fue puesto de inmediato a disposición de la Fiscalía URI de Bucaramanga, donde un juez de la República definirá su situación jurídica en las próximas horas.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó la efectividad del Plan Cazador y agradeció el apoyo de la comunidad en las labores de control.

La institución reiteró su compromiso con la seguridad e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 o la línea contra el crimen 3143587212.