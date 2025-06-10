CANAL RCN
Colombia

Mauricio Lizcano denuncia amenaza de muerte en su sede de campaña en Manizales

El precandidato presidencial aseguró que recibió un sufragio con un mensaje intimidante contra su familia.

Mauricio Lizcano renunció como ministro de las TIC
Foto: Ministerio de las TIC

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
07:37 p. m.
El exministro y precandidato presidencial Mauricio Lizcano denunció este martes haber recibido una amenaza de muerte en la sede de su campaña en Manizales, donde llegó un sufragio con un mensaje contra su vida y la de su padre, quien fue víctima de secuestro años atrás.

“Acabamos de recibir un sufragio en la sede de mi campaña presidencial en Manizales con una amenaza contra la vida de mi padre, quien fue víctima de secuestro. Rechazo profundamente este acto cobarde. La política no puede ser escenario de miedo ni de intimidaciones. Solicito a las autoridades competentes para que garanticen la seguridad mía y la de mi familia”, escribió Lizcano en su cuenta de X.

El aspirante, quien avanza en su recorrido por distintas regiones del país, también cuestionó el clima de hostilidad que enfrenta la política nacional:

“¿Hasta cuándo en Colombia se amenaza para intentar silenciar la democracia?”, expresó.

Su participación en Tribuna RCN

Hace unos meses, Mauricio Lizcano estuvo en Tribuna RCN, la gran alianza informativa entre Noticias RCN, La FM, Radio Uno, Alerta y el diario La República, donde habló sobre sus propuestas en materia de seguridad y relaciones internacionales.

En esa entrevista, Lizcano aseguró que su plan de gobierno busca “recuperar el territorio y la gobernabilidad que se ha perdido en muchas partes del país”, con estrategias enfocadas en fortalecer las Fuerzas Militares, la inteligencia y el control del orden público.

Además, destacó su intención de promover una diplomacia con experiencia y equilibrio:

“La dignidad de los países se defiende con diplomacia. Lo que necesitamos es experiencia para liderar las relaciones internacionales de Colombia”, dijo entonces.

La amenaza contra Lizcano ya fue puesta en conocimiento de las autoridades, que iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables.

