Mauricio Lizcano: "Estamos proponiendo recuperar el territorio"

Seguimos con nuestras entrevistas a candidatos en Tribuna RCN, la gran alianza informativa entre Noticias RCN, La FM, Radio Uno, Alerta y el diario La República.

Esta vez el turno es para el candidato presidencial y exministro de las TIC, Mauricio Lizcano.

¿Cree que fue un error nombrar a Laura Sarabia; y cómo sería su política exterior si llega a la Presidencia?

“Claro que fue un error porque Laura no tiene la experiencia para dirigir la Cancillería, para llevar el nombre de los colombianos y una diplomacia tan difícil que hay en el mundo, con tantas guerras; en Estados Unidos, todo lo que está sucediendo en Ucrania, lo que sucede en el Medio Oriente, es decir, se necesita una persona muy experimentada”.

“Las relaciones que yo voy a dirigir con el resto del mundo es sin arrodillarnos, pero sin casar peleas, sin tener enfrentamientos, pero sí trabajando en equipo. Fundamentalmente digo que la dignidad de los países se defiende con diplomacia, lo que necesitamos es diplomacia y experiencia para liderar las relaciones internacionales de Colombia”.

Sobre la política de paz, ¿cuál es su propuesta para enfrentar a las Farc, al Clan del Golfo y el ELN sin repetir los errores de este gobierno?

“Estamos proponiendo recuperar el territorio, la gobernabilidad que se ha perdido en muchas partes de Colombia: el Catatumbo, el Cauca, el Pacífico, el Cañón de Las Hermosas, el sur del país".

"Tenemos un primer pilar que es recuperación de la seguridad a través del fortalecimiento de los militares y policías, moral para ellos; inteligencia, bloques de búsqueda, como los que derrotaron al cartel de Cali y Medellín; aumentar las recompensas y una inteligencia con tecnología”.

¿Puede comprometerse hoy con una meta concreta en cobertura y acceso a internet en Colombia?

“Sí, claro. Cuando yo recibí el país, lo recibí en 85 % de acceso móvil, lo entregué en 92 % de acceso a celulares. En internet fijo, que es fibra óptica, lo recibí en un 60 %, lo entregamos en el 70 %”.

“De ser presidente nosotros podemos llevar al 90 % casi en cobertura universal en fibra óptica para todos los colombianos”.

¿Cómo responder a quienes creen que usted no representa un cambio verdadero?

“Yo soy una persona que cree en el colombianismo, que es mi movimiento por firmas, y es estar por encima de los ismos: petrismo, uribismo, santismo… Es construir a Colombia, que lo importante es poner al país por encima de los partidos y de los intereses”.

“Además no soy un político tradicional, un político tradicional no va a Harvard, no va al MIT, no hace dos maestrías, no es el presidente más joven del Congreso, no es elegido representante, y además lo he hecho generalmente en contra de las maquinarias”.

“Nosotros somos experiencia porque para gobernar a Colombia hay que conocer el Estado. (He sido) ministro, presidente del Congreso; haberse formado”.

¿Cree que este gobierno ha sido un fracaso, una transición necesaria o una oportunidad que se le tenía que dar a la izquierda?

“Creo que había que darle una oportunidad a la izquierda, pero también hay que entender que mucho el sueño de cambio por el que votaron millones de colombianos, no se ha dado en muchos sentidos. No se ha dado en seguridad, salud, confianza de la economía”.

“Creo que el gobierno queda en deuda de muchos de los propósitos sobre los cuales la mayoría de las personas votaron. Sin embargo fue la democracia”.

¿Con quién estaría dispuesto a sentarse a conversar para generar alianzas?

“Estoy convencido de que ahora no es una etapa de alianzas, coaliciones ni de acuerdos de cúpula. Mi deber es hoy llegarle a cada corazón de cada colombiano, que me conozcan a mí y mis propuestas”.

“No descarto ir a consulta interpartidista, me parece que para la democracia tener menos candidatos para una primera vuelta es mucho más sano. Estoy dispuesto a una consulta. No he hablado con nadie, pero no tendría problema de hablar con personas sobre las cuales podamos tener un acuerdo de unidad; no estaría ni en los extremos ni en el Centro Democrático ni en las consultas del Pacto Histórico”.