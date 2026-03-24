Medellín abrió la Asamblea de Asocapitales 2026 con 32 alcaldes

Medellín dio inicio este martes 24 de marzo a la Asamblea General 2026 de Asocapitales, un encuentro que reúne a los 32 alcaldes de ciudades capitales del país junto a representantes del Gobierno, gremios, organismos internacionales y actores clave del desarrollo territorial.

La jornada inaugural, realizada en el hotel Dann Carlton, estuvo marcada por la instalación oficial de la asamblea, la revisión de informes de gestión, estados financieros y la proyección del plan de acción para 2026. Además, se consolidaron espacios de diálogo entre mandatarios locales y entidades nacionales sobre temas prioritarios como seguridad, inversión, descentralización y fortalecimiento institucional.

Durante el encuentro, varios alcaldes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía territorial y en la urgencia de fortalecer herramientas para enfrentar problemáticas como la crisis carcelaria y el aumento de la delincuencia en las principales ciudades del país. La jornada cerró con un cóctel de integración entre alcaldes e invitados especiales, marcando el inicio de una agenda clave para el país.

Lo que viene en la segunda jornada

Este miércoles 25 de marzo, la agenda se traslada al Jardín Botánico de Medellín, donde se desarrollará la segunda jornada con una programación enfocada en sostenibilidad, desarrollo urbano y el papel de las ciudades en el futuro del país.

El día comenzará con una rueda de prensa y la apertura oficial, seguida de paneles como “Ciudades que generan impacto” y “Ciudades productivas y autónomas”, en los que participarán alcaldes de distintas regiones. También habrá un espacio clave sobre “Ciudades sostenibles”, con mandatarios como Federico Gutiérrez, Alejandro Char y Alejandro Eder.

Además, se abordarán temas como biodiversidad urbana, instrumentos financieros territoriales e infraestructura de vivienda sostenible. Uno de los momentos más esperados será el panel “Las ciudades capitales hablan: agenda para el próximo Gobierno”, donde se discutirán las prioridades de cara al futuro del país.

La jornada concluirá con la firma de acuerdos y el cierre oficial de la asamblea, consolidando a Medellín como escenario de discusión sobre el poder y el impacto de las ciudades capitales en Colombia.