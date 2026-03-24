Resurrección en La Casa de los Famosos: así fue el ingreso de tres exjugadoras a la competencia

Una nueva semana dentro de La Casa de los Famosos Colombia 2026 dio inicio con giros inesperados ya que todos los participantes protagonizaron actividades y enfrentamientos que desestabilizaron la convivencia del lugar.

Sin embargo, las buenas noticias no fueron la constante durante el martes de presupuesto ya que el esperado sobre misterioso fue abierto durante la gala más reciente por parte del actor Juancho Arango, quien fue portador de la noticia.

¿Cómo fue el ingreso de las exparticipantes?

La indicación fue clara y todos los participantes tuvieron que subir a la terraza en donde se llevaron una tenebrosa sorpresa ya que se percataron de tres sillas que contenían a tres mujeres que fueron identificadas por su figura. Pese a las especulaciones entre todos y el nerviosismo que se generó, los presentadores tomaron la palabra al cuestionar sobre las dudas que todos tenían en dicho instante.

Dicha intervención generó el humor entre todos ya que incluso Yuli manifestó que ante el misterio se podría tratar de Nataly Umaña a lo que Carla Giraldo expresó que también podría ingresar la presentadora Dominica Duque.

Después de varias conjeturas, el esperado momento llegó y todas las sillas fueron descubriéndose. La primera mujer fue Luisa Cortina, quien generó amplias reacciones y aplausos. La segunda silla fue Marilyn Patiño y la tercera fue Beba de la Cruz, quien por supuesto hizo que sus amigos gritaran de la emoción.

La dinámica iniciará desde el martes y las mujeres fungirán como invitadas hasta el viernes, día en el que todos los participantes tendrán que elegir solo a una de estas para que sea reintegrada una vez más en la competencia.

Famosas resucitadas opinan de la competencia

Por otro lado, las tres famosas tuvieron la oportunidad de reencontrarse con sus demás compañeros para hablar sobre algunos de los sucesos más recientes en el programa. Sin embargo, varias de estas manifestaron su temor por filtrar información del mundo exterior ya que dicha falta podría generar la expulsión inmediata.

No obstante, hubo algunos famosos que expresaron sus dudas ante el poder de la resurrección ya que llegaron a explicar que haber estado por fuera del juego y regresar es considerada como una “ventaja” sobre los demás.