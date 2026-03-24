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Perro golpeado con un palo de escoba en Tunja fue rescatado por las autoridades

Tras la viralización de las imágenes en redes, las autoridades llevaron a cabo la aprehensión de la mascota.

Foto: Captura pantalla IG@andrespreciadop y @andreanimalidad
Foto: Captura pantalla IG@andrespreciadop y @andreanimalidad

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
09:09 p. m.
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Nuevas imágenes han consternado a la comunidad en Tunja ya que, en las horas más recientes, circuló un video en donde se le observó a un hombre golpeando en reiteradas ocasiones a un perro con un palo de escoba.

Ante las justificaciones dadas por parte del presunto dueño sobre el hecho, las autoridades intervinieron en el caso para rescatar al animal.

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¿Qué pasó con el perrito?

El hecho habría sido grabado, al parecer, en horas de la tarde de este martes 24 de marzo por lo que las imágenes fueron difundidas rápidamente en redes. En el clip se observa a un hombre, quien lleva a rastras del lomo a un canino mientras le propina diferentes golpes con un palo de escoba.

Pese a que la persona que graba el video interviene al cuestionar la conducta que se está presentando en aquel instante, el sujeto decide justificar su actitud y procede a insultar al ciudadano que se encuentra filmando los hechos.

Ante los gritos desesperados del animal, otras personas se acercaron para observar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, el sujeto levantó al perro y se fue en compañía de una presunta mujer que llegó a su encuentro.

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Perrito golpeado es rescatado

Según la más reciente actualización del caso, dada por la senadora animalista Andrea Padilla, el canino fue rescatado gracias a la denuncia de la comunidad. La Policía Nacional se encargó de la respectiva aprehensión del animal, quien actualmente se encontraría en un establecimiento médico veterinario para recibir su respectiva valoración, atención y protección.

Por su parte, la senadora Padilla dio a conocer que se iniciará un proceso policivo en contra del agresor de la mascota. Así mismo, se exaltó la urgencia de que el inspector de la Alcaldía de Tunja “falle a favor de la víctima” y le sea prohibida la tenencia de animales al sujeto como lo establece actualmente la ley 2455 del 2025.

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