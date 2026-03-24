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Invitó a su esposa a pescar, la engañó y la asesinó a puñaladas: esta es la condena que le dieron

El atroz crimen se registró en 2017 en zona rural de Mocoa y nueve años después el feminicida fue condenado.

Invitó a su esposa a pescar, la engañó y la asesinó a puñaladas: esta es la condena que le dieron
Foto: Noticias RCN

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marzo 24 de 2026
10:10 p. m.
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Un día de pesca terminó en un feminicidio que sacudió Mocoa y después de nueve años en la impunidad logró obtener una condena.

En las últimas horas, un juez penal del circuito sentenció a más de 42 años de prisión a Luis Fernando Cultid López, hallado responsable del asesinato de su compañera sentimental en hechos ocurridos en 2017 en el departamento de Putumayo.

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La decisión judicial se sustentó en las pruebas presentadas por la Fiscalía que logró demostrar la responsabilidad del hombre en un caso tipificado como feminicidio agravado.

La pena impuesta fue de 42 años y 6 meses de cárcel, y el juzgado emitió orden de captura para hacer efectiva la sentencia.

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Detalles del atroz crimen de una mujer por su pareja en Mocoa

De acuerdo con la investigación, el crimen estuvo precedido por un engaño. El hoy condenado convenció a la víctima, una mujer de 37 años en ese momento, de acompañarlo a una zona rural de Mocoa, específicamente a la vereda San Carlos, con el supuesto propósito de realizar una jornada de pesca en un afluente del sector.

Sin embargo, lo que parecía una salida cotidiana terminó en un ataque violento. Según la reconstrucción de los hechos, poco después de llegar al lugar, Cultid López regresó solo hasta donde había dejado estacionada su motocicleta.

Su comportamiento llamó la atención, se mostraba nervioso, con una actitud inusual, y abandonó el sitio con rumbo al casco urbano, sin la compañía de la mujer.

Horas más tarde, la víctima fue encontrada con múltiples heridas provocadas con arma blanca, lesiones que comprometieron gravemente su estado de salud. Fue trasladada de urgencia a un centro asistencial en Pasto, Nariño, donde permaneció bajo atención médica, pero días después falleció por la gravedad de las heridas.

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Pruebas clave determinaron que el esposo la había asesinado

El caso avanzó en medio de la recolección de pruebas y testimonios que permitieron esclarecer lo ocurrido y vincular al agresor con el crimen. Para la Fiscalía, los elementos materiales probatorios fueron determinantes para acreditar no solo la autoría, sino las circunstancias agravantes que rodearon el hecho.

Tras el fallo condenatorio, unidades de la Policía Nacional capturaron a Cultid López en vía pública del municipio de San Francisco, en Putumayo, con el fin de dar cumplimiento a la pena impuesta por la justicia.

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades penitenciarias para su reclusión.

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