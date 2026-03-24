Con la llegada de la Semana Santa 2026, el consumo de pescado aumenta significativamente en Colombia. Autoridades sanitarias advierten sobre la importancia de elegir productos en buen estado para prevenir enfermedades y proteger la salud de los consumidores.

Durante esta temporada, marcada por tradiciones religiosas que impulsan el consumo de pescado, las autoridades han intensificado los controles sanitarios en plazas de mercado, supermercados y puntos de venta.

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Se estima que en Colombia se distribuyen más de 70.000 toneladas de pescado en esta época, lo que incrementa los riesgos asociados a la manipulación y conservación inadecuada de estos alimentos .

Por esta razón, entidades como la Secretaría Distrital de Salud y el Ministerio de Salud han reiterado una serie de recomendaciones para que los ciudadanos realicen compras seguras y eviten intoxicaciones o enfermedades transmitidas por alimentos.

¿Cuáles son las recomendaciones para comprar pescado en Bogotá durante Semana Santa 2026?

Una de las principales recomendaciones para comprar pescado en Bogotá es adquirirlo únicamente en establecimientos autorizados que cumplan con las normas sanitarias.

Las autoridades advierten que comprar en la calle o en lugares informales puede representar un riesgo, ya que no se garantiza la cadena de frío ni las condiciones de higiene .

Asimismo, es fundamental verificar las características físicas del producto. Un pescado fresco debe tener ojos brillantes y transparentes, agallas de color rojo o rosado intenso y carne firme al tacto.

Por el contrario, señales como ojos opacos, olor fuerte o textura blanda indican que el alimento puede estar en mal estado .

En el caso del pescado congelado o empacado, expertos recomiendan revisar que el envase esté en buen estado, sin exceso de hielo o escarcha, lo que podría indicar fallas en la conservación.

Además, es clave verificar fechas de vencimiento y mantener el producto refrigerado hasta su consumo.

Otro aspecto relevante es evitar romper la cadena de frío. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), mantener temperaturas adecuadas retrasa la descomposición natural del pescado y reduce el riesgo de proliferación de bacterias .

¿Cómo identificar pescado fresco y evitar enfermedades en Semana Santa?

Reconocer un pescado en buen estado es esencial para prevenir las llamadas Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), que suelen aumentar en temporadas de alto consumo como Semana Santa.

Entre las señales más importantes, los expertos destacan el olor: un pescado fresco debe tener un aroma suave, similar al mar, mientras que un olor fuerte o a amoníaco indica descomposición. También se recomienda revisar que la piel sea brillante y que las escamas estén firmemente adheridas al cuerpo.

Además, las autoridades aconsejan manipular adecuadamente el producto una vez adquirido. Esto incluye lavarse las manos, evitar el contacto entre alimentos crudos y cocidos, y garantizar una cocción completa antes de consumirlo, medidas clave para reducir riesgos sanitarios.

En Bogotá, los operativos de inspección han permitido decomisar productos en mal estado en años anteriores, lo que evidencia la importancia de estar alerta. Solo en 2025, se retiraron cerca de 290 kilos de pescado que no cumplían con las condiciones adecuadas .

De esta manera, seguir las recomendaciones para comprar pescado en Bogotá durante la Semana Santa 2026 no solo permite disfrutar de la tradición gastronómica, sino también proteger la salud. Elegir bien desde el punto de compra, verificar la frescura y mantener buenas prácticas de manipulación son claves para evitar complicaciones durante esta temporada.