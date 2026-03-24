Ojo con la tarjeta TuLlave: perderá su saldo sin derecho a reembolso en estos casos

El sistema Transmilenio precisó las condiciones bajo las cuales los usuarios pueden perder el saldo de la tarjeta TuLlave, una situación que no siempre permite reembolso. La advertencia se centra en prácticas y estados de uso que derivan en la desactivación del plástico.

Tres escenarios que activan la pérdida del saldo

El primer caso se presenta cuando la tarjeta no está personalizada. Si ocurre una pérdida o hurto en estas condiciones, el sistema no puede vincular el saldo a un titular, lo que impide cualquier proceso de recuperación del dinero.

El segundo escenario corresponde a tarjetas que dejan de usarse por largos periodos. Aquellas con varios años desde su expedición y sin actividad en los últimos dos años pueden ser deshabilitadas, lo que deja sin efecto el saldo disponible.

El tercer caso está relacionado con irregularidades en el uso. Las tarjetas con subsidios o beneficios pueden ser bloqueadas si se detecta transferencia de su uso a terceros o cualquier forma de aprovechamiento indebido.

Qué implica la desactivación de la tarjeta

Cuando se configura alguno de estos escenarios, la tarjeta entra en restricción y deja de ser válida dentro del sistema. Esto significa que no puede utilizarse para ingresar a estaciones o portales y, en ciertos casos, el dinero cargado deja de estar disponible.

Desde Transmilenio S.A. se señala que estas condiciones hacen parte de los controles operativos para proteger el funcionamiento del sistema y evitar distorsiones en el uso de beneficios.