Golpe a red que vendía medicamentos adulterados para cáncer, VIH y diabetes

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de 13 presuntos integrantes de una red delincuencial señalada de vender medicamentos vencidos, descontinuados o en mal estado para tratar enfermedades como cáncer, VIH y diabetes.

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De acuerdo con la investigación, la estructura criminal habría puesto en circulación medicamentos falsificados que eran ofrecidos como originales a través de redes sociales.

¿Cómo operaba la red de medicamentos adulterados?

Según la Fiscalía, los capturados contrataron una empresa de impresiones para falsificar empaques y sellos de los medicamentos. Además, eliminaban registros caducados y reemplazaban las fechas de expiración para hacer pasar los productos como aptos para el consumo.

Las investigaciones también permitieron establecer que los delincuentes realizaban entregas controladas de las medicinas adulteradas. Los investigadores se infiltraron en estas operaciones para identificar la forma en que los productos eran distribuidos y comercializados.

La red no solo operaba en Colombia. La Fiscalía indicó que los medicamentos adulterados también eran enviados a Venezuela y Ecuador. Las autoridades aseguraron que los productos llegaban a diferentes zonas del territorio nacional y posteriormente eran distribuidos fuera del país.

Las diligencias de captura se llevaron a cabo en Bogotá, Cúcuta y el Cesar. En total, 13 personas fueron detenidas en medio del operativo liderado por la Fiscalía General de la Nación.