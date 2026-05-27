Gobernador de Bolívar alerta por falta de docentes en zonas de conflicto

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, denunció que la crisis de orden público en el sur del departamento ha generado un déficit permanente de maestros en colegios públicos.

Según el mandatario, más de 100 vacantes se mantienen abiertas de manera constante, lo que afecta directamente a niños y jóvenes que quedan sin clases.

Vacantes permanentes y miedo entre los maestros

La situación se explica por varios factores: docentes que llegan desde otras regiones y solicitan traslados al conocer las condiciones de inseguridad, y maestros que han recibido amenazas directas.

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El miedo ha llevado a que muchos abandonen sus puestos, dejando a los estudiantes sin continuidad académica. Municipios como Arenal figuran entre los más afectados.

El gobernador señaló que, aunque el Ministerio de Educación autorizó contrataciones exprés al inicio del año escolar, estas resultan insuficientes porque cada día surgen nuevas vacantes. “Son prácticamente permanentes”, advirtió, al insistir en que se requiere una solución estructural.

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Petición de descentralización y requisitos locales

El mandatario departamental pidió al Ministerio de Educación permitir a los entes territoriales realizar contrataciones ágiles de manera permanente y descentralizada. Además, propuso que en los concursos del sistema maestro se exija que los aspirantes residan cerca de las plazas ofertadas, para evitar que los nombrados abandonen el cargo poco después de asumirlo.

“Necesitamos que los niños no se queden sin clases”, subrayó, al reiterar que la crisis educativa en Bolívar está directamente ligada a la situación de orden público que golpea a las comunidades del sur del departamento.