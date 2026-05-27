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Brazaletes del Inpec: burlas, críticas a la calidad y solo 6.000 para 50.000 presos domiciliaros

En Bogotá ya van 13 capturas de condenados con brazalete electrónico que habrían vulnerado la medida.

Noticias RCN

mayo 27 de 2026
01:53 p. m.
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En Colombia existen 6.000 brazaletes electrónicos destinados a hacer cumplir decisiones judiciales contra personas condenadas que no están en prisión. Sin embargo, las recientes capturas en Bogotá han puesto en entredicho la efectividad de este sistema de vigilancia electrónica.

Cayó delincuente que tenía brazalete del Inpec, escopeta escondida y chaleco antibalas en Bogotá
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Según los reportes conocidos este año, 13 delincuentes que portaban estos dispositivos fueron sorprendidos nuevamente en actividades criminales, pese a tener restricciones impuestas por jueces.

El caso más reciente generó preocupación entre las autoridades. Un hombre que portaba brazalete electrónico del Inpec fue capturado mientras llevaba bajo su ropa un chaleco balístico y una escopeta. De acuerdo con la Policía, el implicado cumplía una condena de seis años por el delito de hurto.

¿Por qué los delincuentes logran vulnerar los brazaletes electrónicos?

Las autoridades y entidades encargadas del sistema aseguran que los dispositivos sí emiten alertas cuando son manipulados. La Uspec, responsable del suministro de los brazaletes, explicó que la tecnología genera reportes automáticos cuando una persona intenta cubrir el aparato, romper la correa, retirar la batería o interferir la señal con materiales como tierra o papel aluminio.

Según la entidad, las alertas son enviadas al Centro de Vigilancia Electrónica del INPEC y posteriormente remitidas a los jueces penales para que evalúen si revocan o no el beneficio de detención domiciliaria.

En el caso recientemente conocido, existían 44 informes de violación de la normativa enviados por el Centro de Vigilancia Electrónica, pero la medida no fue revocada antes de la nueva captura.

Noticias RCN mostró además cómo funciona el monitoreo en tiempo real desde Bogotá. Allí, 62 funcionarios trabajan las 24 horas vigilando cerca de 5.000 brazaletes electrónicos instalados por orden judicial. Durante una verificación, un funcionario del INPEC detectó que un interno estaba incumpliendo los horarios autorizados de movilidad fuera de su domicilio.

¿Sirven realmente los brazaletes electrónicos en Colombia?

El debate también apunta a la calidad de los dispositivos y a los contratos relacionados con su operación. El presidente del sindicato del Inpec aseguró que los brazaletes actuales “no son de la mejor calidad” y que existen tecnologías más robustas en otros países, capaces de ofrecer monitoreo constante y con mayores barreras contra el vandalismo o la manipulación.

¿Por qué hay ladrones usando papel aluminio en los brazaletes del Inpec?
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Para el sindicato, las fallas generan confianza entre algunos privados de la libertad para seguir delinquiendo, debido a la facilidad con la que pueden vulnerar los equipos.

El panorama deja abiertas varias preguntas sobre la capacidad del sistema de vigilancia electrónica en Colombia. Actualmente hay cerca de 50.000 personas con detención domiciliaria, pero solo existen 6.000 dispositivos disponibles.

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