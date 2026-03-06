CANAL RCN
Colombia Video

Medida cautelar que obligaría al presidente a dejar de sembrar dudas sobre un supuesto fraude electoral será estudiada

El demandante alega que el mandatario ha estado realizando acusaciones infundadas sobre el sistema electoral.

Noticias RCN

marzo 06 de 2026
08:47 p. m.
En audiencia pública, el próximo viernes 13 de marzo de 2026, será estudiada una medida cautelar que obligaría al presidente de la República, Gustavo Petro, a dejar de sembrar dudas sobre un supuesto fraude electoral.

El demandante alega que el jefe de Estado estaría generando dudas y vulnerando los derechos colectivos sobre el sistema electoral, sin aportar pruebas que sustenten sus afirmaciones.

El documento explica que, “si bien el 8 de marzo de 2026 se llevará a cabo la jornada de votaciones para Congreso de la República y consultas presidenciales, lo cierto es que dicha jornada tendrá una fase posterior que haría especialmente pertinente una eventual medida cautelar”.

Las inquietudes del presidente:

En año de elecciones, el presidente ha presentado diversas inquietudes sobre los comicios. La principal, tal vez, tiene que ver con el software de preconteo de votos de la Registraduría. El mismo que fue utilizado en las elecciones de 2014 y 2022:

“El software de preconteo ilegal que hoy existe es el mismo que existía en el fraude del 2014. La empresa de preconteo que determina, lamentablemente, las elecciones en Colombia, y que es un mecanismo ilegal contrario a la ley, es una empresa privada llamada ASD, filial de Thomas Greg & Sons (…) La empresa ASD de Thomas Greg ha sido contratada también para las elecciones del 2022 y será la del 2026”.

Según dijo, cuenta con “pruebas de fraude” de las elecciones realizadas en 2022, cuando ganó en segunda vuelta al empresario santandereano Rodolfo Hernández y su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo.

¿Qué pasará en la audiencia y quiénes fueron citados?

A la audiencia fueron citados el presidente Petro, el demandante, representantes de la Registraduría, del Consejo Nacional Electoral, de la Procuraduría e, incluso, de la Misión de Observación Electoral.

“El propósito de la audiencia”, revela el documento, “será escuchar a los sujetos procesales y a los expertos convocados en relación con la solicitud de medida cautelar elevada por el señor agente del Ministerio Público y, en general, con las garantías del sistema electoral en el contexto que ofrece el reclamo de protección de derechos colectivos, formulado por el actor popular”.

