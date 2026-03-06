Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 6 de marzo de 2026: último sorteo

La Lotería de Medellín volvió a jugar este viernes 6 de marzo con uno de los premios mayores más atractivos del país.

Miles de apostadores en Colombia estuvieron pendientes del resultado del sorteo semanal, que se realiza cada viernes en la noche y reparte un acumulado millonario entre los jugadores.

Este juego de azar es uno de los más tradicionales del país y se destaca por ofrecer un premio mayor cercano a los $16.000 millones de pesos, además de múltiples premios secos y aproximaciones que aumentan las posibilidades de ganar.

Como cada semana, el sorteo se llevó a cabo alrededor de las 11:00 p. m., horario habitual en el que se anuncian los números ganadores y las distintas categorías de premios.

El número que cayó de la Lotería de Medellín hoy 6 de marzo de 2025

En el sorteo realizado este viernes, el número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín fue: XXXX de la serie XXX.

Este resultado definió al afortunado ganador del acumulado principal, además de los diferentes premios secundarios que también se entregan durante cada sorteo.

Como suele suceder con este juego, además del premio mayor también se distribuyen varios premios secos de alto valor, que pueden alcanzar cientos o incluso miles de millones de pesos, dependiendo de la categoría.

¿Cómo jugar y cuándo se realiza el sorteo?

La Lotería de Medellín es uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia y se realiza todos los viernes en la noche. Los jugadores pueden adquirir billetes completos o fracciones en puntos autorizados de venta o distribuidores oficiales.

El plan de premios incluye el gran acumulado, así como varias categorías de premios secos, aproximaciones y otras combinaciones que permiten ganar incluso sin acertar el número principal.

Además del premio mayor, el sorteo suele repartir premios de $1.000 millones, $700 millones, $500 millones y otras sumas menores, dependiendo del tipo de premio obtenido.

Las autoridades recomiendan verificar siempre los resultados en los canales oficiales de la lotería para confirmar cualquier premio obtenido.