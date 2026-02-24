CANAL RCN
Colombia Video

Candidatos al Senado reaccionan a acusaciones de Petro sobre presunto fraude con el software de la Registraduría

El presidente dijo tener pruebas de fraude en las elecciones de 2022, cuando también se utilizó el software.

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
12:32 p. m.
El martes, 24 de febrero, el presidente Gustavo Petro se volcó a las redes para advertir que el software de preconteo que la Registraduría utilizará en las elecciones de 2026 es el mismo que se utilizó en 2014 y 2022, cuando, según dice, se registró fraude:

“El software de preconteo ilegal que hoy existe es el mismo que existía en el fraude del 2014. La empresa de preconteo que determina, lamentablemente, las elecciones en Colombia, y que es un mecanismo ilegal contrario a la ley, es una empresa privada llamada ASD, filial de Thomas Greg & Sons (…) La empresa ASD de Thomas Greg ha sido contratada también para las elecciones del 2022 y será la del 2026. También en el 2022 tenemos pruebas de fraude”.

¿Qué dicen los candidatos al Congreso sobre la advertencia del presidente?

El tema fue puesto en la Mesa Ancha Electoral de Noticias RCN, en la que se sentaron la senadora y candidata por la coalición de Cambio Radical y Mira, Lorena Ríos, y el senador y candidato por el Partido Conservador, Marcos Daniel Pineda.

Ríos hizo un llamado a la calma, recalcando que “la Registraduría ha demostrado en el pasado y ahora que tiene la capacidad de realizar elecciones libres y sin ningún vicio, que es lo que pretende colocar como manto de duda el presidente”.

Además, recordó que el Ministerio Público ha estado acompañando el proceso con una procuraduría técnica y una jurídica y el mismo “procurador ha estado al frente para que tengamos unas elecciones libres; así que no debemos entrar en ese discurso que quiere empañarlas”.

Senadores llaman al presidente a centrarse en la alerta emitida por la Defensoría:

Marcos Daniel Pineda indicó que, “como senador, como ciudadano y como candidato, confío plenamente en el sistema electoral colombiano, en la independencia que tiene la Registraduría. En Colombia no ha habido ningún indicio, en las elecciones de Congreso o Presidencia, de asomo de fraude. Las apreciaciones del presidente son inoportunas, a 15 días de las elecciones, y desacertadas. Como jefe de Estado debe inspirar confianza a la ciudadanía para que acuda a las urnas”.

Por el contrario, hizo un llamado al presidente Petro a centrarse en la alerta emitida 24 horas antes por la Defensoría “sobre el riesgo electoral en 62 municipios de Colombia, por la imposibilidad que tienen los ciudadanos de acudir de manera libre a las urnas. Es responsabilidad del presidente garantizar a todos los colombianos que puedan participar de las elecciones de manera libre y tranquila”.

Sin embargo, el presidente se mantiene en que “el software de preconteo de la empresa ASD, filial de Thomas Greg & Sons, sea verificado por auditoría externa de expertos puestos por los partidos, las veedurías internacionales y nacionales”.

