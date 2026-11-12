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Policía tiene todo listo para la seguridad en el partido Colombia – Chile en Cali

El equipo de Néstor Lorenzo jugará con el combinado chileno en el Pascual Guerrero.

Policía en el partido Colombia - Chile en Cali.
Policía en el partido Colombia - Chile en Cali. Foto: Policía de Cali.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 12 de 2026
09:53 p. m.
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Este viernes 13 de noviembre, la Selección Colombia se enfrentará en un partido amistoso con Chile. El balón rodará a las 7:00 p.m. en el estadio Pascual Guerrero de Cali y será transmitido por el Canal RCN desde las 6:00 p.m.

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En esta ocasión, se escogió Cali como la sede del encuentro para ayudar a los damnificados del terremoto del 10 de agosto. Entonces, la taquilla irá destinada a apoyar las labores de reconstrucción y asistencia.

Colombia – Chile: desde las 6:00 p.m. en el Canal RCN

Néstor Lorenzo no se guardó nada y convocó a los jugadores con mejor presente, algunos con recorrido y otros con ganas de destacarse. Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Jhon Arias, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma y Luis Suárez son caras conocidas en la plantilla.

En cambio, hay expectativa por lo que puedan demostrar Juan David Cabal, Samuel Velásquez, Yáser Asprilla, Juan Manuel Rengifo, Camilo Durán u Óscar Perea, entre otros futbolistas.

La Policía está lista para acompañar el encuentro con la seguridad correspondiente, por lo que se activarán las capacidades al máximo.

Más de mil policías están listos

El partido contará con 1.600 uniformados siguiendo de cerca el desarrollo, tanto antes, como durante y después del compromiso. En los alrededores del Pascual Guerrero habrá tres anillos de seguridad.

El apoyo también se notará en el aire, dado que estará el helicóptero Halcón patrullando en todo momento. De igual forma, se tendrá monitoreo de cámaras y grupos motorizados listos ante cualquier eventualidad.

A lo largo de Cali, también habrá despliegue de policías en los puntos de mayor aglomeración donde, se espera, se reúnan los fanáticos para ver el partido. El propósito es que la fiesta del fútbol se desarrolle en paz.

Las autoridades, por último, recomendaron a los que irán al estadio que lleguen con anticipación para no tener inconvenientes en el ingreso.

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