Selección Colombia anunció convocatoria para los amistosos ante Chile: hay sorpresas

La Selección Colombia dio a conocer la lista de jugadores convocados para sus dos partidos amistosos frente a Chile, programados para noviembre de 2026. El director técnico Néstor Lorenzo eligió a 26 futbolistas para afrontar los últimos compromisos del combinado nacional en el calendario de este año.

La concentración de la Selección Colombia comenzará el próximo sábado 7 de noviembre, fecha a partir de la cual los futbolistas convocados empezarán a reunirse en territorio colombiano para preparar el primer compromiso de la doble fecha internacional.

¿Quiénes son los convocados de la Selección Colombia para noviembre de 2026?

Estos son los jugadores llamados por el entrenador argentino:

Arqueros : Aldair Quintana (Independiente del Valle), Camilo Vargas (Atlas) y Devis Vásquez (AS Roma).

: Aldair Quintana (Independiente del Valle), Camilo Vargas (Atlas) y Devis Vásquez (AS Roma). Defensas : Juan Arizala (Udinese), Daniel Muñoz (Nottingham Forest), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps), Jhon Lucumí (Juventus), Juan Cabal (Juventus), Kevin Andrade (Zenit) y Samuel Velásquez (Atlético Nacional).

: Juan Arizala (Udinese), Daniel Muñoz (Nottingham Forest), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps), Jhon Lucumí (Juventus), Juan Cabal (Juventus), Kevin Andrade (Zenit) y Samuel Velásquez (Atlético Nacional). Volantes : Gustavo Puerta (Olympiacos), Jaminton Campaz (Rosario Central), Jhon Arias (Palmeiras), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Jhon Solís (Birmingham City), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Nelson Deossa (Real Betis) y Matías Orozco (Castellón).

: Gustavo Puerta (Olympiacos), Jaminton Campaz (Rosario Central), Jhon Arias (Palmeiras), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Jhon Solís (Birmingham City), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Nelson Deossa (Real Betis) y Matías Orozco (Castellón). Delanteros: Camilo Durán (Celtic), Daniel Arcila (Club León), Luis Suárez (Sporting CP), Óscar Perea (Club América), Camilo Mena (Korona Kielce), Daniel Mosquera (Hellas Verona) y Yáser Asprilla (Girona).

El técnico finalmente tuvo en consideración la final de la Copa Sudamericana y no convocó a los jugadores que disputarán este compromiso. Se trata de Álvaro Montero, Sebastián Villa, Mateo Cassierra y Kevin Castaño.

¿Cuándo y dónde juega Colombia contra Chile en noviembre de 2026?

La Selección Colombia disputará dos amistosos internacionales frente a Chile. El primer partido se jugará el viernes 13 de noviembre en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, a partir de las 7:00 p. m., hora colombiana.

El segundo encuentro será el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Este compromiso comenzará a las 6:00 p. m., también en horario colombiano, y marcará el cierre de esta doble fecha de partidos internacionales.