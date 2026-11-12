Adiós a la tarjeta Cívica: Metro de Medellín anuncia nueva forma de pagar el pasaje

El Metro de Medellín anunció la implementación de los pagos abiertos, una nueva alternativa que permitirá a los usuarios ingresar al sistema de transporte utilizando directamente sus tarjetas débito y crédito, sin necesidad de recargar previamente la tarjeta Cívica. La tecnología también permitirá pagar los viajes desde teléfonos celulares y relojes inteligentes.

La medida comenzó a funcionar el 11 de noviembre de 2026 en las líneas A y B del Metro. Para utilizarla, los pasajeros deben acercar al validador habilitado una tarjeta bancaria Mastercard o Visa que cuente con tecnología de pago sin contacto. De esta manera, podrán acceder al servicio sin realizar pasos adicionales antes de ingresar a las estaciones.

La nueva modalidad también estará disponible para quienes tengan sus tarjetas registradas en las billeteras digitales Apple Pay y Google Pay. Esto significa que los usuarios podrán pagar directamente desde sus dispositivos móviles o relojes inteligentes compatibles, sin necesidad de llevar consigo la tarjeta física.

¿Cómo funcionará el pago con tarjetas débito y crédito en el Metro de Medellín?

En esta primera etapa, el Metro habilitará un validador para pagos abiertos por cada acceso en las líneas A y B. Los pasajeros deberán identificar el dispositivo habilitado y acercar su tarjeta bancaria o dispositivo digital para realizar la transacción.

El sistema utiliza tecnologías especializadas para el transporte masivo, desarrolladas con el respaldo de Mastercard y Visa. La implementación hace parte de la modernización del sistema de recaudo Cívica, que contempla la instalación progresiva de más de 3.000 validadores. Con esta renovación tecnológica, el Metro proyecta extender los pagos abiertos a los demás servicios de transporte de su red, incluidos los Metrocables, el tranvía y los buses.

La alternativa está dirigida especialmente a usuarios ocasionales, turistas y visitantes que necesitan ingresar al sistema sin tener una tarjeta de transporte previamente recargada. También representa una opción para quienes utilizan el Metro de manera esporádica.

¿La tarjeta Cívica dejará de funcionar con la llegada de los pagos abiertos?

No. El Metro de Medellín aclaró que la tarjeta Cívica continuará funcionando con normalidad. Los pagos abiertos no sustituyen el sistema actual, sino que se incorporan como una alternativa adicional para facilitar el ingreso de los pasajeros.

Esta diferencia es importante para los usuarios frecuentes, debido a que Cívica mantiene características como el perfil personalizado, las tarifas diferenciales y las integraciones tarifarias. Por esta razón, quienes utilizan habitualmente el sistema y cuentan con estos beneficios podrán seguir utilizando su tarjeta de transporte.