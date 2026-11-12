Fenómeno de El Niño se sentirá hasta primer trimestre de 2027: ¿Cuándo será el punto más crítico?

El Gobierno informó este jueves 12 de noviembre que se proyecta que el fenómeno de El Niño se extienda hasta el primer trimestre (enero a marzo) de 2027.

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La proyección responde a las estimaciones que hizo la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), entidad que aseguró que hay un 61 % de probabilidad.

¿Dónde se está sintiendo El Niño?

Así las cosas, se cree que el periodo que va de diciembre de 2026 a enero de 2027 podría ser el más crítico en lo que respecta a menos lluvias y temperaturas altas. Esto, en consecuencia, pondrá sobre la mesa retos importantes para la energía.

Se debe recordar que El Niño comenzó en agosto en el país y desde octubre se han tomado medidas en pro de cuidar la energía y el agua, dos recursos que escasean con las temperaturas elevadas.

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Frente a los territorios en donde más se seguirá sintiendo, el Ministerio de Ambiente precisó que será en Huila, Tolima, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y algunos puntos de Antioquia. Aunque, también se monitorea el desarrollo de la situación en el Caribe, Eje Cafetero, Meta, Vichada, Casanare y Arauca.

Una de las medidas es el Plan Energía YA, aplicado por el Ministerio de Minas para mantener los embalses en condiciones óptimas y así evitar el riesgo de que falten recursos.

¿Qué pasará con los embalses?

Mientras transcurre el fenómeno, una de las mayores preocupaciones se centra en el abastecimiento de los embalses. Cuando las precipitaciones se reducen, hay mayor tardanza en que queden llenos, debido a que los ríos y las reservas no cuentan con su máxima capacidad.

Por otra parte, las autoridades también se preparan para lo que podría ocurrir después de El Niño. La idea es que, posterior a marzo, el índice de lluvias comience a aumentar de a poco hasta llegar a los niveles frecuentes en mayo.