Néstor Lorenzo habló sobre la localía en las Eliminatorias de 2030 previo al partido en Cali

Este viernes 13 de noviembre, la Selección Colombia volverá a jugar un partido en Cali luego de 27 años. El combinado nacional se enfrentará a Chile en el estadio Pascual Guerrero y el principal motivo es por fines benéficos, pues la boletería se donará a la población afectada tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Previo a este compromiso ante 'La Roja', el último partido de la Selección Colombia en territorio nacional había sido frente a Costa Rica en Bogotá, en el acto de despedida de cara al Mundial de 2026, por lo que hay dudas sobre si esta rotación de sedes se mantendrá de cara a los partidos oficiales.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre un cambio de sede para la Selección Colombia?

En rueda de prensa antes del partido ante Chile, el técnico Néstor Lorenzo fue consultado sobre la posibilidad de alternar la localía en las Eliminatorias del Mundial de 2030, considerando que en los últimos cuatro procesos el equipo no ha salido de Barranquilla.

Ante esto, el técnico manifestó que la prioridad la seguirá teniendo la capital del Atlántico y recordó que jugar en Cali es por fines benéficos. "Es una satisfacción muy grande que Cali nos haya recibido para compartir un poco el dolor de lo que pasó y que la Selección le genere una alegría a esta ciudad tan importante".

No se ha planteado la verdad. Barranquilla terminó con su sede, es una plaza que por muchas cuestiones tiene una prioridad hoy día. En el futuro no sé.

Con esta respuesta, el técnico manifestó que además de decisiones técnicas, también se tendría en cuenta motivos comerciales, entre otros. Esto sumado a la reciente remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla, se convertirá en un escenario mucho más llamativo.