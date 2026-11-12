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Presidente De la Espriella cuestiona salarios del Fondo Milagro y toma decisiones

El mandatario afirmó que la nómina no va de la mano con la política de austeridad.

Presidente De la Espriella sobre Fondo Milagro.
Presidente De la Espriella sobre Fondo Milagro. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 12 de 2026
08:45 p. m.
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Después del terremoto del 10 de agosto, el gobierno anunció el Fondo Milagro, siendo la que, quizás, es la medida más importante para atender a los damnificados y hacer presencia en los territorios más afectados.

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El propósito radica en administrar y disponer de los recursos, acorde a los lineamientos estipulados en el decreto 1379. El dinero, entonces, está enfocado en que evidencie ayuda humanitaria, recuperación y rehabilitación, reconstrucción, reactivación económica y prevención de nuevos riesgos.

La nómina del Fondo Milagro

Este jueves 12 de noviembre, Asuntos Legales informó que la nómina de las personas que integran el fondo cuesta 765,6 millones de pesos al mes. La información se conoció tras un derecho de petición que presentó la senadora Kamelia Zuluaga.

Al parecer, son 26 los funcionarios que trabajan en el fondo a término indefinido y con funciones en Pereira, una de las ciudades más afectadas por el sismo. Más al detalle, el gerente Jaime Andrés Uribe estaría recibiendo $ 39,4 millones de sueldo.

Su secretario privado, director jurídico y de contratación estaría ganando 36 millones de pesos. Bajando en la cadena de mando, los coordinadores (administrativos, de talento, contratación, atención al ciudadano, para peticiones o reclamos, de tecnología, de prevención de daño antijurídico) contarían con un sueldo de $ 33 millones.

Presidente no autoriza los salarios y ordena revisión

Por último, los gestores técnicos, seniors, líderes seniors y analistas seniors tendrían los salarios más bajos, oscilando entre $ 5,8 millones y 11,7 millones de pesos.

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El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció al respecto a través de sus redes sociales y aseguró que los salarios del Fondo Milagro no van de la mano con la política de austeridad de su gobierno. Por lo tanto, no los autorizó y ordenó que sean revisados.

Afirmó que se han visto resultados, concretamente en lo que respecta a la entrega de subsidios, viviendas y las demoliciones. Así las cosas, hizo un llamado a que haya coherencia entre los funcionarios y anunció que tomará medidas.

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