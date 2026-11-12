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Judicializan a cinco personas por producción ilegal de medicamentos de alta rotación

En las diligencias de allanamiento fueron encontrados insumos “de preparación, acondicionamiento y reempaque de estos productos”.

Foto: Diseñado por Magnific
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Jorge Leonardo Alzate

noviembre 12 de 2026
09:09 p. m.
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En acciones judiciales contra conductas que podrían afectar la salud pública, fueron capturados el pasado 3 de noviembre cinco presuntos integrantes de una red de fabricación de medicamentos adulterados en el municipio de Villa del Rosario, ubicado a pocos minutos de la capital del departamento: Cúcuta.

Se trata de Hermenegildo Rivera Corredor, Miguel Ángel Rivera Córdoba, Javier Mauricio Rivera Córdoba, Denis Mairud García y Mayerlis Ballena García.

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En dichas acciones, coordinadas por fiscales de la seccional Norte de Santander, se realizaron diligencias de allanamiento y registro en un inmueble ubicado en el casco urbano y dos establecimientos de comercio del corregimiento de La Parada.

¿Qué encontraron las autoridades en las diligencias de allanamiento y registro?

De acuerdo con la Fiscalía, en “los inmuebles intervenidos fueron incautados medicamentos de alta rotación de diferentes laboratorios farmacéuticos, productos cosméticos, materias primas, insumos químicos, envases, etiquetas, instrumentos de pesaje y otros elementos que estarían relacionados con actividades de preparación, acondicionamiento y reempaque de estos productos”.

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Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías en Cúcuta y un funcionario del ente investigador les imputó el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

Aunque ninguno aceptó cargos, el juez ordenó la medida de detención domiciliaria en contra de Rivera, Mairud García y Ballena García. Mientras, Rivera Corredor y Rivera Córdoba tendrán que “presentarse ante la autoridad competente cuando sean requeridos, en cumplimiento de una medida de aseguramiento no privativa de la libertad”.

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