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Viajaban desde Cali para robar viviendas en municipios aledaños del Valle: la Policía logró capturarlos

En su último robo a mano armada, ocurrido en el municipio del Zarzal, intimidaron a una pareja y trataron de amordazar a una de sus víctimas.

Noticias RCN

mayo 17 de 2026
05:41 p. m.
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En el Valle del Cauca, la Policía logró desmantelar una banda criminal que, desde Cali, viajaba a los municipios aledaños para hurtar viviendas a mano armada.

En un último robo, sus cuatro integrantes llegaron al municipio de Zarzal, a una vivienda que, sin saberlo, contaba con un sistema de videovigilancia en la parte interna y en el exterior.

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En las grabaciones, compartidas con las autoridades, se ve cómo cuatro hombres armados ingresan a la vivienda poco antes de las 8:30 de la noche y amenazan a sus residentes, una joven pareja, con arma en mano.

Así lo dio a conocer la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle: “Estos sujetos llegaron a una residencia del municipio de Zarzal, donde intimidaron a dos personas en su residencia, hurtándoles varios elementos”.

Minutos de pánico siguieron a la incursión en la vivienda de Zarzal:

Con la pareja acorralada, los delincuentes trataron de amordazar a una de las víctimas con una sábana para forzarla a mantenerse en silencio.

Tomaron cuanto pudieron y emprendieron la huida en un vehículo particular que esperaba a las afueras de la casa. Sin embargo, los vecinos notaron que algo extraño ocurría y se comunicaron con las autoridades.

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Según la brigadier general Rodríguez, “se activó un plan candado a través de las diferentes unidades policiales, logrando su interceptación a la altura de Mediacanoa, vía La Virginia, del municipio de Bolívar. Al revisar el vehículo, mediante la modalidad de ocultamiento, se encontraron dos de los celulares hurtados previamente a estas personas”.

Los capturados tenían un amplio prontuario criminal y acostumbraban a viajar de Cali a sus municipios aledaños para cometer violentos robos.

Sin embargo, Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad del departamento, informó en abril que “el hurto a personas registra una reducción del 50 % y el hurto a automotores, es decir, motos y carros en todo el departamento, tiene una disminución de más del 76 %”.

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