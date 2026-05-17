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Municipios que fueron declarados libres de minas antipersonal vuelven a registrar incidentes con explosivos

El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que ya en 2024 las víctimas por minas y artefactos explosivos aumentaron un 89%.

Noticias RCN

Giovanny Suárez

mayo 17 de 2026
03:24 p. m.
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Municipios en los departamentos de Casanare, Cauca y Nariño, que habían sido declarados libres de minas antipersonal, han vuelto a registrar incidentes con artefactos explosivos, tras el recrudecimiento de la guerra y la expansión territorial de grupos armados ilegales.

Así lo advirtió en diálogo con Noticias RCN el coronel Silvano Sánchez, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido Número Ocho, aunque “ya se había hecho una labor por parte de los batallones de desminado humanitario para el despeje del territorio y declarar las zonas libres de minas antipersonal”.

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Preocupa, además, que la instalación de nuevas minas estaría afectando corredores que son utilizados por la población civil: campesinos, adultos mayores y niños.

“El artefacto”, explicó el coronel Sánchez, “no distingue. Puede activarlo cualquier ser humano, puede ser un niño, un campesino que esté en el área o un soldado”.

¿Qué municipios han vuelto a registrar incidentes con explosivos tras ser declarados libres de minas antipersonal?

Municipios como Sácama y Támara, en el departamento de Casanare, habían sido declarados zonas libres de minas antipersonal el cuatro de abril de 2022. Hasta entonces, sus habitantes fueron presa del pánico, al igual que hoy.

Grupos (sin coma) como el Frente 28 de las disidencias de las Farc los han sumido de nuevo en la guerra, como ha ocurrido con estructuras criminales en municipios de Cauca y Nariño, que reportaron grandes avances en el desminado, pero han retrocedido en los últimos años.

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“El Ejército Nacional denuncia que son áreas que habían sido declaradas libres de dispositivos explosivos improvisados y el accionar delictivo del grupo armado organizado, que ejerce presencia en la zona, se ha concentrado en volver a instalar o pretender instalar artefactos explosivos”, advirtió el coronel Sánchez.

Pero no es el único. De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, las víctimas de minas antipersonal y artefactos explosivos aumentaron un 89 % solo en 2024. Y el panorama, en los años siguientes, no parece haber mejorado.

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