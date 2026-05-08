Habló la mamá del niño que fue salvado de caer desde un cuarto piso en Suba: esto dijo

La madre del niño de 2 años que cayó desde un cuarto piso en el barrio Villa María, en la localidad de Suba, entregó su versión sobre lo sucedido. El hecho quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales y muestra el momento en que familiares y vecinos lograron recibir al pequeño tras la caída desde la terraza de una vivienda.

Andrea, madre del menor, habló en exclusiva con Alerta Bogotá y explicó cómo ocurrieron los hechos dentro del apartamento donde vive junto a su hijo y su pareja. Según relató, el accidente ocurrió mientras ella se encontraba en el baño y el niño salió solo de la vivienda.

Él se salió solito de la casa y gracias a Dios no le pasó nada. Estamos acá en el hospital y todo salió superbién.

¿Cómo ocurrió la caída del niño desde el cuarto piso en Suba?

De acuerdo con el relato de la mujer, el menor logró abrir la puerta del apartamento sin que ella se percatara y salió hacia la terraza ubicada en el mismo piso del edificio. Andrea aseguró que nunca antes el niño había salido solo hacia esa zona.

“Siempre estoy atenta, solamente me metí al baño a hacer mis necesidades y de un momento a otro escuché un ruido y pues era él. No sé cómo hizo para abrir la puerta y se salió de la casa”, explicó.

El video difundido en redes sociales muestra que el menor quedó en el borde de la terraza antes de caer hacia el primer piso. Allí se encontraban el padre del niño, un tío y varios vecinos que reaccionaron rápidamente para evitar una tragedia.

La madre también relató que el padre del menor salió corriendo al notar lo que estaba pasando, pero cuando llegó nuevamente al cuarto piso, el niño ya había sido atrapado por su tío en la parte baja del edificio.

¿Cuál es el estado de salud del niño y qué dijo la mamá sobre el ICBF?

La madre confirmó que el menor fue trasladado a un centro asistencial después de la caída y señaló que, hasta el momento de la entrevista, el niño no presentaba lesiones graves.

“Él está superbién, no tiene lesión, no le ha dado fiebre, está saturando bien”, aseguró. También indicó que los médicos le realizarían una radiografía adicional para descartar cualquier afectación antes de darle salida.

Durante la conversación con Alerta, Andrea habló sobre una posible intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Según explicó, hasta ese momento la entidad no había hecho presencia, aunque trabajadores sociales del hospital sí tenían previsto dialogar con la familia.

La mujer también denunció que algunos habitantes del sector reaccionaron violentamente contra su vivienda y contra su familia. Según contó, varias personas lanzaron piedras y botellas, incluso contra el personal de la ambulancia que atendió la emergencia.