Bombardeos israelíes en Líbano dejan al menos siete muertos pese a frágil tregua

Al menos siete personas murieron este domingo en nuevos bombardeos israelíes en Líbano, en medio del frágil alto el fuego que rige entre ambos países desde abril y que recientemente fue extendido tras negociaciones impulsadas por Estados Unidos.

Según informó la Agencia Nacional de Información libanesa (ANI), uno de los ataques impactó un apartamento en las afueras de Baalbek, en el este del país, donde murieron Wael Abdel Halim, identificado como comandante de la Yihad Islámica, y su hija de 17 años.

Horas antes, el Ministerio de Salud de Líbano reportó otros ataques en el sur del país. En el pueblo de Tayr Felsay murieron tres personas, entre ellas un menor de edad, mientras que en Tayr Deba fallecieron otras dos personas, incluido otro niño. Además, al menos 15 personas resultaron heridas en distintos bombardeos.

Continúa la tensión pese a la tregua

Los ataques ocurrieron luego de que Estados Unidos anunciara una nueva extensión de la tregua entre Israel y Líbano, acordada en Washington durante una segunda ronda de conversaciones entre ambos países.

Sin embargo, el cese al fuego continúa siendo inestable y ambas partes se han acusado mutuamente de incumplirlo desde su entrada en vigor el pasado 17 de abril.

En medio de la escalada, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que Israel continúa “manteniendo territorio, limpiando territorio y protegiendo a las comunidades” frente a las amenazas en la frontera. Además, afirmó que uno de los principales desafíos actuales es neutralizar drones FPV utilizados en combate.

La tensión en la región aumentó desde comienzos de marzo, cuando Hezbolá lanzó ataques contra Israel en respuesta a la muerte del líder supremo iraní durante bombardeos israeloestadounidenses contra Irán.

De acuerdo con cifras oficiales citadas por AFP, desde principios de marzo casi 3.000 personas han muerto en Líbano por los ataques israelíes y más de un millón han tenido que abandonar sus hogares. Más de 400 de esas muertes se habrían registrado después del inicio de la tregua.

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Por parte de Israel, se reportan 21 muertos desde el inicio de las hostilidades en territorio libanés: 20 soldados y un contratista del ejército.