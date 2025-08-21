CANAL RCN
Colombia Video

En un retén de tránsito, varios menores que habían sido reclutados por las disidencias de las Farc fueron rescatados por la Policía

El rescate se realizó en la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio. Los adolescentes eran enviados al departamento de Guainía.

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
09:19 a. m.
El año pasado, más de 160 menores de edad fueron reclutados y vinculados al conflicto armado, según un informe de la JEP, que señala como responsables de al menos 77 episodios a las disidencias de las FARC.

Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Valle del Cauca, Chocó, Nariño y Cauca, en donde, los últimos días, fueron reclutados varios menores, que uniformados de la Policía lograron rescatar en un retén de la Dirección de Tránsito, en la vía que conduce de Bogotá a Villavicencio, a la altura del túnel de Bella Vista.

De acuerdo con la información revelada por las autoridades, los menores eran trasladados por tierra hacia el departamento de Guainía, en donde entrarían a engrosar las filas de las disidencias de Iván Mordisco.

Agentes de tránsito lanzaron la alerta al descubrir que los menores no se conocían:

Al requerir la camioneta en la que el grupo de menores se movilizaba, los agentes de tránsito notaron, de inmediato, que tenían algo extraño entre manos.

Interrogaron a los menores y llegaron a la conclusión de que no estaban relacionados entre sí, ni conocían a las personas que los acompañaban. Entonces, activaron una ruta de atención con la Policía de Infancia y Adolescencia.

Así lo dio a conocer la brigadier general Susana Blanco, directora de tránsito y transporte de la Policía, luego de rescatar a los menores e iniciar con los trámites para regresarlos a sus casas:

“Uno de los niños manifiesta que estaban siendo reclutados por el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco. Entonces, en ese momento, se activó todo el protocolo con la Policía de Infancia y Adolescencia para reestablecer los derechos de estos menores y a estas personas (sus captores) colocarlas a disposición de la Fiscalía General de la Nación”.

Desde la academia advierten que el reclutamiento de menores estimula el desplazamiento forzados de familias enteras:

De acuerdo con el director del Centro de Estudios sobre La Paz de la Universidad Externado, Andrés González, “vincular a los niños y niñas al conflicto armado es un crimen. A nuestro juicio, se deben multiplicar las alertas y medidas de prevención. Los grupos armados han venido expandiéndose, y ese crecimiento va acompañado de la práctica de reclutar forzosa y tendenciosamente a los menores, destrozando a sus familias y estimulando el desplazamiento masivo”.

De ahí su llamado a exigir la liberación de menores, como punto inicial de cualquier acuerdo de paz que adelante el Gobierno Nacional con los grupos armados.

