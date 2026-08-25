Menores habrían dormido en un baño durante los Juegos Intercolegiados en Antioquia: Procuraduría investiga

Lo que debía ser una experiencia deportiva para cientos de niños y adolescentes terminó en una investigación de la Procuraduría General de la Nación.

El Ministerio Público abrió una indagación previa luego de conocer información según la cual algunos jóvenes que participaron en la Final Departamental de los Juegos Intercolegiados, realizada entre el 14 y el 23 de agosto en Girardota, Antioquia, habrían tenido que dormir directamente en el piso de un espacio destinado a servicios sanitarios.

La situación resulta aún más cuestionable porque el convenio interadministrativo suscrito para la realización del evento contemplaba la obligación de garantizar alojamiento en condiciones dignas para las delegaciones participantes.

Menores habrían dormido en un baño durante los Juegos Intercolegiados en Antioquia

Según la información conocida por el organismo de control, algunos de los niños, niñas y adolescentes deportistas habrían sido ubicados para pasar la noche sobre el piso de un lugar destinado a servicios sanitarios.

Ahora, la Procuraduría deberá establecer si efectivamente esta situación ocurrió, cuántos menores estuvieron en estas condiciones y quién tomó las decisiones relacionadas con su alojamiento.

El caso genera indignación porque se trata de jóvenes que viajaron para representar a sus municipios en una competencia deportiva y que, presuntamente, terminaron pasando la noche en condiciones que distarían de lo acordado para el evento.

¿Qué pasó con el dinero que se había destinado para el alojamiento de los menores?

Uno de los puntos que revisará el organismo de control está relacionado con los recursos y las obligaciones contempladas en el convenio.

Tras conocer las denuncias, la Procuraduría verificó en el SECOP el convenio interadministrativo celebrado entre INDEPORTES Antioquia e INDER Girardota, en el que se establecía la obligación de garantizar condiciones adecuadas de alojamiento.

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Según la información conocida por el Ministerio Público, el acuerdo habría contemplado cerca de $220 millones para el alojamiento de unas 5.500 personas.

Por eso, una de las principales preguntas que deberá responder la investigación es si los recursos y la planeación destinados para recibir a los deportistas fueron utilizados y ejecutados de acuerdo con las condiciones pactadas.

¿Quiénes tenían la responsabilidad de garantizar un lugar digno?

La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia practicará diferentes pruebas para identificar a los servidores públicos que habrían tenido responsabilidades en la planeación, organización, ejecución y supervisión del alojamiento.

La investigación buscará determinar si existieron fallas que llevaron a que algunos participantes presuntamente fueran ubicados en condiciones inadecuadas.

El organismo de control aclaró que la apertura de la indagación previa no significa que ya exista una responsabilidad disciplinaria establecida contra alguna persona.