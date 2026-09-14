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Mesero rescató a una joven que fue arrastrada mar adentro por una ola en Puerto Colombia

El incidente ocurrió entre las 5 y 6 de la mañana, antes de la llegada de salvavidas oficiales al malecón.

Noticias RCN

septiembre 14 de 2026
08:57 a. m.
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Una joven estuvo a punto de ahogarse en aguas del mar Caribe tras ser arrastrada por una fuerte corriente en una playa de Puerto Colombia, departamento del Atlántico.

El incidente, que pudo terminar en tragedia, tuvo un desenlace afortunado gracias a la rápida acción de un mesero que se lanzó al agua para rescatarla.

Mesero rescató a una joven que fue arrastrada mar adentro

Los hechos ocurrieron entre las 5 y 6 de la mañana, horario en el que los salvavidas oficiales aún no habían iniciado su turno en el malecón del municipio. La mujer se encontraba en el agua con un grupo de personas cuando fue sorprendida por la corriente, que la arrastró mar adentro. Un mesero que llegaba a su turno de trabajo observó la situación y, sin dudarlo, se lanzó hasta lograr rescatarla.

Tras sacarla del agua, el mesero llevó a la joven hasta un costado del malecón, donde recibió atención de salvavidas, personal de la Policía Nacional y socorristas improvisados que se encontraban en la zona. La mujer fue auxiliada y se encuentra en buen estado de salud.

Las autoridades locales aprovecharon el incidente para insistir en las recomendaciones de seguridad para los usuarios. También recordaron que el servicio de playa establecido por la Alcaldía Municipal es de 7 de la mañana a 4 de la tarde, después de este horario el mar tiende a ser más peligroso.

Los funcionarios también alertaron sobre una práctica común en la región: personas que terminan fiestas nocturnas y acuden amanecidas a las playas para bañarse en el mar, muchas veces bajo el efecto del alcohol.

Entre las recomendaciones emitidas por las autoridades del Atlántico se encuentran: los niños son responsabilidad de los adultos, bañarse siempre alejado de los espigones, acatar las indicaciones de los socorristas y evitar ingresar al agua bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

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