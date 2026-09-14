Masacre en establecimiento público en Cesar dejó cuatro personas muertas

Un ataque armado generó gran temor entre la comunidad del municipio La Gloria, en Cesar, en donde hombres desconocidos llegaron a un estadero, asesinaron a cuatro personas y dejaron a otras tres heridas.

Pese a que los hechos son materia de investigación, las autoridades ya han rechazado la masacre al manejar las primeras hipótesis del hecho.

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¿Qué ocurrió en el municipio La Gloria, en Cesar?

El ataque se registró en el estadero “Cabeza de Hacha”, ubicado en el corregimiento de Simaña en La Gloria, Cesar, en donde los hombres armados ingresaron al establecimiento público disparando contra quienes se encontraban en el lugar.

Los instantes de pánico quedaron registrados en video por parte de habitantes que se encontraban en la zona, quienes captaron el momento en el que varios de estos hombres llegaron armados e intimidaron a la comunidad por medio de disparos.

Las personas heridas lograron ser atendidas por vecinos que se encontraban allí durante el ataque, mientras fueron traslados a centros asistenciales cercanos. Las autoridades acordonaron la zona para adelantar las inspecciones judiciales y la recolección del material probatorio.

¿Qué dijeron las autoridades ante este caso?

La Gobernación del Cesar se pronunció, por medio de su cuenta oficial de X, al rechazar contundentemente el ataque armado y revelar la que sería la primera hipótesis que esclarezca los hechos.

“El Gobierno del Cesar rechaza el ataque armado registrado en Simaña, zona rural de La Gloria, y que altera el orden público, nuevamente, en el sur del departamento. En establecimiento público, alzados en armas dispararon contra las personas que departían en el lugar, dejando como saldo el asesinato de 4 personas”, asguraron.

Así mismo, las autoridades dieron a conocer que desde el Puesto de Mando Unificado, que lidera la gobernadora Elvia Milena Sanjuan, se evalúan las primeras hipótesis que apuntan a la lucha territorial entre grupos al margen de la ley.