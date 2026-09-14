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Niña de 12 años que vendía frutas era engañada, abusada y grabada por un hombre en Cali

El presunto violador habría grabado y, al parecer, comercializado videos de los abusos a los que sometía a la menor. La captura ocurrió un año después.

Yhonay Díaz

septiembre 14 de 2026
08:46 a. m.
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Las autoridades en Cali capturaron a un hombre, señalado de abusar sexualmente de una menor de 12 años que vendía frutas en vía pública.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el acusado se habría aprovechado de la situación de vulnerabilidad de la niña durante un año, antes de su detención.

La denuncia presentada por la familia de la víctima señala que el hombre habría engañado a la menor para llevarla hasta su vivienda, ubicada en el barrio San Judas, en el sur de Cali, donde presuntamente cometió actos sexuales contra ella.

La investigación reveló que Meneses habría grabado estos abusos y se presume que podría haber comercializado el material.

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Violador engañó con dinero a niña que vendía frutas

La Fiscalía detalló que "con el transcurso del tiempo, el señor Meneses condicionó la entrega de dinero a que la menor empezara a dar la mano, abrazarlo y dejarse tocar el cuerpo".

La menor, que se encontraba en situación de precariedad económica, era sometida a estos abusos a cambio de dinero o alimentos.

Según el expediente del caso, el acusado ejercía control psicológico sobre la víctima mediante amenazas.

La investigación indica que advertía a la niña sobre la permanencia del silencio, diciéndole que "de no acudir o de no acceder a sus requerimientos, él daría aviso a la coordinadora del colegio o a la madre de la menor y que a él no le iban a hacer nada porque era viejo, mientras que a ella sí se la iba a llevar el ICBF".

Las autoridades determinaron que la menor también era sometida a violencia verbal cuando se negaba a acceder a los encuentros.

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La captura se realizó después de un año de investigación en el mismo barrio donde en 2023 fue asesinada Michelle Dayana, una adolescente de 15 años, en el interior de un taller mecánico.

La Fiscalía continúa con la investigación para determinar si existen más víctimas y confirmar la posible comercialización de material de abuso sexual infantil.

La menor actualmente recibe acompañamiento de las autoridades competentes mientras avanza el proceso judicial contra el capturado, quien deberá responder ante la justicia por los delitos que se le imputan.

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