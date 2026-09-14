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Santa Fe llegó a Brasil con novedades: recuperó jugadores para enfrentar a Vasco da Gama en Sudamericana

Santa Fe viajó a Brasil para enfrentar a Vasco da Gama por Copa Sudamericana. Repetto confirmó sus convocados con cuatro novedades en la lista.

Santa Fe llegó a Brasil con novedades: recuperó jugadores para enfrentar a Vasco da Gama en Sudamericana
Foto: Santa Fe oficial

Sebastián Montañez

septiembre 14 de 2026
08:03 a. m.
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Independiente Santa Fe ya se encuentra en Río de Janeiro para afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada.

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El equipo cardenal llegó a territorio brasileño en la noche del domingo y prepara el duelo de vuelta ante Vasco da Gama por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego del empate 0-0 registrado en El Campín de Bogotá.

El compromiso se disputará este martes a partir de las 5:00 p. m., hora de Colombia, en el estadio São Januário. Con la serie completamente abierta, el conjunto dirigido por Pablo Repetto buscará conseguir como visitante el resultado que le permita avanzar a las semifinales del torneo continental.

Convocados de Santa Fe para enfrentar a Vasco da Gama

Pablo Repetto definió la nómina que viajó a Brasil. Entre las principales novedades aparecen Juan Espitia, Helibelton Palacios, Christian Mafla y Ewil Murillo, quienes hacen parte de la convocatoria para el compromiso de vuelta.

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Esta es la lista completa de convocados de Independiente Santa Fe:

Arqueros: Andrés M. Marmolejo, Weimar Asprilla y Juan Espitia.

Defensas: Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Mateo Puerta, Iván Scarpeta, Jeison Angulo, Christian Mafla y Víctor Moreno.

Volantes: Daniel Torres, Jhojan Torres, Kilián Toscano, Luis Palacios, Alexis Zapata, Maximiliano Lovera y Ewil Murillo.

Delanteros: Jáder Obrian, Franco Fagúndez, Nahuel Bustos, Hugo Rodallega, Cristhian Portocarrero y Emerson Rivaldo.

Santa Fe se juega la clasificación en Brasil

Después del 0-0 en Bogotá, Santa Fe llega a Río de Janeiro con la obligación de definir la llave fuera de casa. Al no existir ventaja para ninguno de los dos equipos, el encuentro en São Januário determinará al clasificado a la siguiente ronda.

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Repetto tendrá a disposición diferentes alternativas para conformar su equipo, especialmente con los regresos incluidos en la convocatoria. La experiencia de jugadores como Daniel Torres, Hugo Rodallega, Andrés Marmolejo y Emmanuel Olivera también será importante en un escenario exigente.

Santa Fe buscará dar el golpe en Brasil y mantenerse en carrera por un título que ya conoce: el conjunto cardenal se coronó campeón de la Copa Sudamericana en 2015.

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