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Dólar vuelve a subir en Colombia y rompe racha de cinco días: así abrió este 14 de septiembre

El dólar volvió a subir en Colombia este 14 de septiembre y superó los $3.100 tras cinco jornadas. Revise el precio de apertura y la TRM del día.

Dólar vuelve a subir en Colombia y rompe racha de cinco días: así abrió este 14 de septiembre
Foto: Freepik.

Sebastián Montañez

septiembre 14 de 2026
08:42 a. m.
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El dólar en Colombiacomenzó la jornada de este lunes 14 de septiembre de 2026 con una tendencia al alza y volvió a ubicarse por encima de la barrera de los $3.100.

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El movimiento llama la atención después de cinco jornadas en las que la moneda estadounidense había permanecido por debajo de ese nivel.

Durante los primeros minutos de negociación, la divisa abrió en $3.105, mostrando un incremento frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este lunes. El comportamiento inicial también refleja la volatilidad que puede presentar la moneda a medida que avanzan las operaciones.

Precio del dólar hoy 14 de septiembre en Colombia

En el comienzo de la jornada, el dólar registró un precio mínimo de $3.105 y alcanzó un máximo de $3.114. En las primeras operaciones se habían realizado cinco transacciones por aproximadamente US$4,5 millones.

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La TRM para este lunes 14 de septiembre es de $3.072,27, por lo que la apertura en $3.105 representa una diferencia de $32,73 frente a la tasa oficial del día.

El regreso de la moneda estadounidense por encima de los $3.100 se produce después de una racha de cinco jornadas en las que su cotización se había mantenido por debajo de esa referencia.

¿Cómo se ha comportado el dólar en Colombia?

Aunque el dólar comenzó este lunes al alza, las cifras de la TRM muestran que la moneda estadounidense todavía se encuentra considerablemente por debajo de los niveles registrados meses atrás.

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Frente al mismo día de la semana anterior, la TRM disminuyó 1,72%, equivalente a $53,81. Si la comparación se realiza con el mismo día del mes pasado, la reducción alcanza el 1,77%, es decir, $55,24.

La diferencia es todavía mayor frente al comienzo de 2026: el dólar acumula una caída de 18,23%, equivalente a $684,81. En comparación con el mismo día del año anterior, la reducción llega al 21,35%, unos $833,97.

La atención estará puesta ahora en el comportamiento de la divisa durante el resto de la jornada y en si logra mantenerse sobre los $3.100 o vuelve a perder este nivel.

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