Medellín tendrá la primera estación subterránea de un sistema férreo en Colombia

El inicio de las obras de la estación San Germán marca un nuevo avance para el Metro de la 80 y representa un hecho sin precedentes para la infraestructura de transporte en el país. pues será la primera estación subterránea de un sistema férreo en Colombia.

La estación estará ubicada en el occidente de Medellín y contará con un soterrado de aproximadamente 500 metros, donde se ubicarán tanto las vías férreas como el edificio de la estación. Su diseño busca optimizar la operación de la futura línea y reducir las interferencias generadas por el cruce entre la avenida 80 y la calle 65.

El proyecto hace parte del Metro de la 80, considerado el corredor férreo más importante construido en Medellín desde la puesta en marcha del sistema de transporte masivo. La obra contempla una inversión de $3,5 billones, financiada en un 70 % por la Nación y en un 30 % por el Distrito.

¿Qué impacto tendrá el Metro de la 80 en la movilidad de Medellín?

El Metro de la 80 conectará la zona occidental de Medellín a través de un recorrido de 13,25 kilómetros. El proyecto contempla 14 paradas, tres estaciones y una flota de 22 trenes, con un tiempo promedio de trayecto de 32 minutos e integración con el sistema de transporte público existente.

Según las cifras divulgadas para la obra, la nueva línea beneficiará de manera directa a cerca de un millón de habitantes, equivalente al 38 % de la población de Medellín. Entre los sectores favorecidos se encuentran las comunas 7-Robledo y 11-Laureles/Estadio, así como instituciones académicas y universitarias ubicadas en el área de influencia.

Actualmente, el Metro de la 80 registra un avance general superior al 52%. La construcción de la estación San Germán se desarrollará en varias etapas, comenzando con adecuaciones del terreno y excavaciones, para luego avanzar hacia las obras estructurales, arquitectónicas y la instalación de equipos operacionales. La finalización de esta infraestructura está prevista para el primer trimestre de 2028.