Paola Turbay, prima de Miguel Uribe, volvió a dedicarle un emotivo mensaje al precandidato y reveló video inédito

Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial, continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe en estado crítico y bajo un constante monitoreo neurológico y hemodinámico.

El pronóstico del también senador, según el último comunicado firmado por el doctor Adolfo Llinás Volpe, es reservado. Sin embargo, sus familiares, al igual que todo el país, siguen conservando la fe de que su estado de salud va a mejorar.

Por lo tanto, tras 12 días de los respectivos tratamientos médicos, Paola Turbay, la reconocida actriz que es prima de Miguel Uribe Turbay, le envió un nuevo mensaje de aliento y compartió un video inédito en su cuenta de Instagram.

Este fue el mensaje y el video inédito con el que Paola Turbay le envió fuerzas a Miguel Uribe Turbay

En la tarde de este miércoles 18 de junio, Paola Turbay posteó un video que le envió Miguel Uribe, su primo, en el pasado.

Esa vez, el precandidato presidencial estaba en el norte de Bogotá entregando unos volantes de campaña junto a su equipo de trabajo y se encontró a un niño que le contó que era fanático de su prima. Por lo tanto, él decidió que juntos le grabaran un video exaltando su talento.

"Hola, estoy aquí con Santiago. Me encontraba en la novena repartiendo volantes y calcomanías y él se me acercó para preguntarme que si yo era el primo de Paola. Me dice que es muy fan tuyo y que te quiere mandar un mensaje", afirmó en la grabación el precandidato presidencial.

Además, posteriormente, el niño intervino para saludar a Paola Turbay a través del video y decirle que esperaba que se encontrara muy bien.

Junto a ese video, el mensaje de aliento que escribió la destacada actriz fue el siguiente:

"Miguel siendo Miguel. Siempre tan atento y amoroso con quien se cruza en su camino. Siempre listo para escuchar. Quien no conocía a Miguel, ahora lo conoce y, seguramente, se ha sorprendido al descubrir que es uno de los seres humanos más nobles que existen", comenzó detallando Paola Turbay.

"Miguel sigue luchando. Mientras tanto, nosotros seguimos orando para que sus médicos sigan obrando con maestría y precisión. Fuerza, Miguel", concluyó la actriz.

María Carolina Hoyos, la hermana de Miguel Uribe Turbay, le agradeció al país por el apoyo y el amor

Además del mensaje de Paola Turbay, María Carolina Hoyos, la hermana de Miguel Uribe, también se pronunció en la tarde de este miércoles 18 de junio de 2025.

Ella agradeció cada uno de los mensajes de amor y aseguró que está convencida de que todo va a salir bien. Su mensaje fue el siguiente:

Agradezco de todo corazón las innumerables muestras de solidaridad que hemos recibido en medio de esta tragedia tras el atentado contra mi hermano Miguel. Sabemos que este dolor es compartido por toda Colombia y que cada palabra de aliento y cada gesto de consuelo se han convertido en nuestro mayor sostén.

"Estoy segura de que tantas oraciones elevadas desde todos los rincones del país y el mundo, lograrán el milagro que esperamos con la fe intacta", enfatizó también.