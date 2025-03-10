Millonarias consecuencias podrían generarse al incumplir el contrato de los helicópteros MI-17

Hace algunos meses, se conoció que seis helicópteros MI-17 iban a hacer parte de la flota aérea. En los planes iniciales, se buscaba que 11 de estas aeronaves estuviesen en funcionamiento.

Para esta labor, se designó a la empresa de Estados Unidos Vertol Systems Company INC - VSC. Sin embargo, a inicios de septiembre se supo que el mantenimiento presentaba incumplimientos.

¿Incumplimientos a la vista?

El contrato en cuestión es el 012-2024 (firmado el 31 de diciembre). De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el contratista cumplió con la entrega de seis helicópteros que volvieron a operar en junio. Sin embargo, no se cumplió con lo acordado en el mantenimiento del resto de aeronaves.

Por causa de esta situación, se abrió un proceso sancionatorio contra la compañía extranjera. El tema ha vuelto a estar en la opinión pública tras la reciente advertencia que realizó la Contraloría.

La entidad informó que durante una visita realizada el 2 de julio de 2025 en la base de Tolemaida, se evidenció que los helicópteros del overhaul (mantenimiento) estaban en los hangares. Es decir, se corría el riesgo de que no estuviesen listos para el día pactado, el 15 de noviembre de 2025.

Las pérdidas económicas que conllevaría

“Existe una posibilidad del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. Este riesgo se orienta en una deficiente evaluación financiera, técnica y jurídica durante la etapa precontractual y contractual”, sostuvo la Contraloría.

Si no se hace nada al respecto, se correría el riesgo de un aumento en los costos relacionados a transporte, seguro y gastos asociados. Las pérdidas podrían superar los 13.5 millones de dólares, valor que corresponde al pago anticipado al contratista que fue de 16.2 millones de dólares.

“La inmovilización parcial de la flota de helicópteros MI-17 afecta directamente la capacidad operativa de la Fuerza Pública, al limitar la movilidad aérea, el transporte de tropas, el abastecimiento logístico y la respuesta oportuna frente a amenazas”, alertó la entidad.