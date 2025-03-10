CANAL RCN
Colombia

Millonarias consecuencias podrían generarse al incumplir el contrato de los helicópteros MI-17

La advertencia la hizo la Contraloría. El contrato en cuestión tiene que ver con el mantenimiento de la flota.

Helicópteros MI-17.
Helicópteros MI-17. Foto: Ministerio de Defensa.

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
01:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hace algunos meses, se conoció que seis helicópteros MI-17 iban a hacer parte de la flota aérea. En los planes iniciales, se buscaba que 11 de estas aeronaves estuviesen en funcionamiento.

VIDEO | Así funciona el patrullaje nocturno desde el helicóptero Halcón en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Así funciona el patrullaje nocturno desde el helicóptero Halcón en Bogotá

Para esta labor, se designó a la empresa de Estados Unidos Vertol Systems Company INC - VSC. Sin embargo, a inicios de septiembre se supo que el mantenimiento presentaba incumplimientos.

¿Incumplimientos a la vista?

El contrato en cuestión es el 012-2024 (firmado el 31 de diciembre). De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el contratista cumplió con la entrega de seis helicópteros que volvieron a operar en junio. Sin embargo, no se cumplió con lo acordado en el mantenimiento del resto de aeronaves.

Ministro de Defensa anticipa cuándo se podría firmar el contrato para adquirir los aviones Gripen
RELACIONADO

Ministro de Defensa anticipa cuándo se podría firmar el contrato para adquirir los aviones Gripen

Por causa de esta situación, se abrió un proceso sancionatorio contra la compañía extranjera. El tema ha vuelto a estar en la opinión pública tras la reciente advertencia que realizó la Contraloría.

La entidad informó que durante una visita realizada el 2 de julio de 2025 en la base de Tolemaida, se evidenció que los helicópteros del overhaul (mantenimiento) estaban en los hangares. Es decir, se corría el riesgo de que no estuviesen listos para el día pactado, el 15 de noviembre de 2025.

Las pérdidas económicas que conllevaría

“Existe una posibilidad del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. Este riesgo se orienta en una deficiente evaluación financiera, técnica y jurídica durante la etapa precontractual y contractual”, sostuvo la Contraloría.

Si no se hace nada al respecto, se correría el riesgo de un aumento en los costos relacionados a transporte, seguro y gastos asociados. Las pérdidas podrían superar los 13.5 millones de dólares, valor que corresponde al pago anticipado al contratista que fue de 16.2 millones de dólares.

“La inmovilización parcial de la flota de helicópteros MI-17 afecta directamente la capacidad operativa de la Fuerza Pública, al limitar la movilidad aérea, el transporte de tropas, el abastecimiento logístico y la respuesta oportuna frente a amenazas”, alertó la entidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cárcel La Modelo

¿Qué se sabe del dragoneante que murió en atentado contra la cárcel modelo en Bogotá?

ONU

ONU advierte sobre la situación de seguridad electoral en Colombia de cara a las elecciones 2026

Barranquilla

Capturan en Barranquilla a uno de los jefes y a 6 presuntos integrantes de ‘Los Costeños’

Otras Noticias

Mercado de Fichajes

Se fue libre de América de Cali y confesó que quiere jugar en otro club de la Liga BetPlay

El jugador reveló su deseo de vestir la camiseta de un equipo del fútbol colombiano luego de su reciente paso por Independiente Santa Fe.

Latinoamérica

Este es el país que lidera el mercado de la publicidad en Latinoamérica: este es el listado en este ranking

La región superó los US$28.000 millones en inversión publicitaria en 2024, con un crecimiento superior al 9% frente al año anterior.

Migrantes

Apple eliminó aplicaciones que alertaban redadas migratorias en EE. UU.: ¿cuál fue la razón?

Redes sociales

Westcol sorprendió a Karina García con romántico regalo y aclaró rumores sobre posible romance

Enfermedades

Personas que no sienten miedo a causa de una extraña condición genética