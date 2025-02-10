CANAL RCN
Colombia

Ministro de Defensa anticipa cuándo se podría firmar el contrato para adquirir los aviones Gripen

Hay expectativa por la llegada de estos aviones de combate. La firma del contrato se acerca.

Aviones Gripen de Suecia.
Aviones Gripen de Suecia. Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
02:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En una atención a medios de comunicación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió sobre la firma del contrato para la adquisición de los aviones Gripen originarios de Suecia.

¿Cuánto le costarán a Colombia los nuevos aviones Gripen 39? Mindefensa dio cifra estimada
RELACIONADO

¿Cuánto le costarán a Colombia los nuevos aviones Gripen 39? Mindefensa dio cifra estimada

“El contrato se va a firmar este mes (octubre). Tenemos una reunión con el señor presidente (Gustavo Petro) para definir unos temas finales que tienen que ver con el offset, que impacta socialmente en la adquisición de esa capacidad para proteger a los colombianos durante los siguientes 50 años y en temas de energía, agua y salud”, detalló el jefe de cartera.

Contrato podría firmarse en octubre

Sánchez aseguró que el documento está “prácticamente finiquitado”. Lo único que falta son unos pequeños ajustes, con los que la firma podría ponerse y la llegada de las aeronaves finalmente sería una realidad.

A inicios de abril de este año, el presidente Petro anunció que se iba a adquirir una flota de Saab 39 Gripen, los cuales son usados, no solo en Suecia, sino en varias fuerzas aéreas a nivel mundial.

“La flota de aviones que se adquirirá es completamente nueva, de última tecnología, ya implementada en Brasil, y son de la marca Saab 39 Gripen”, así dio el importante anuncio el mandatario.

¿Qué características tienen los Gripen?

Actualmente, estos modelos caza están presentes en Brasil, Hungría, República Checa, Sudáfrica y Tailandia. La idea es que en Colombia reemplacen a los Kfir israelíes, los cuales llevan varias décadas al servicio de las FF. MM.

¿Cuánto le costó a Suecia reforzar los aviones Gripen? Hubo millonario pedido en 2024
RELACIONADO

¿Cuánto le costó a Suecia reforzar los aviones Gripen? Hubo millonario pedido en 2024

La empresa detrás de los aviones es Saab. Con respecto a sus características, se sabe que miden 14.9m de longitud, 8.4m de envergadura, 4.5m de altura, 30m2 de superficie alar, 2.4m de ancho de vía y una distancia de 5.2m entre ejes. Alcanzan una velocidad máxima Mach 2.

En cuanto a su capacidad de aterrizaje, puede hacerlo en una carretera tres veces más corta que una pista convencional. Es decir, en una carretera de 17x800m. Según Saab, tiene “el sistema de Guerra Electrónica más avanzado del mercado”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Norte de Santander

Docente que fue secuestrada de camino al trabajo en Norte de Santander necesita tomar sus medicamentos a diario

Minería

Mineros advierten que nueva ley radicada en el Congreso podría “marchitar” al sector

Ejército Nacional

Lo que no se sabía de la infiltración de la falsa capitán a información ultrasecreta: nuevos detalles

Otras Noticias

Tecnología

WhatsApp llega con sorpresiva función para dispositivos iOS y Android

La llegada de Live Photos a la aplicación de mensajería instantánea ha generado un revuelo.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 2 de octubre de 2025

¡Se conocieron los afortunados tras el sorteo del Super Astro Sol hoy 2 de octubre de 2025! Descubra el resultado exacto aquí.

México

México exige a Israel repatriación inmediata de seis activistas detenidos en flotilla Global Sumud

Crystal Palace

¡Daniel Muñoz no para! Golazo con el Crystal Palace para darle la ventaja en Conference League

Enfermedades

Nueva EPS bloqueó en X a la Federación de Enfermedades Raras para silenciar denuncias por muertes