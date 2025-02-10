Ministro de Defensa anticipa cuándo se podría firmar el contrato para adquirir los aviones Gripen

En una atención a medios de comunicación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió sobre la firma del contrato para la adquisición de los aviones Gripen originarios de Suecia.

“El contrato se va a firmar este mes (octubre). Tenemos una reunión con el señor presidente (Gustavo Petro) para definir unos temas finales que tienen que ver con el offset, que impacta socialmente en la adquisición de esa capacidad para proteger a los colombianos durante los siguientes 50 años y en temas de energía, agua y salud”, detalló el jefe de cartera.

Contrato podría firmarse en octubre

Sánchez aseguró que el documento está “prácticamente finiquitado”. Lo único que falta son unos pequeños ajustes, con los que la firma podría ponerse y la llegada de las aeronaves finalmente sería una realidad.

A inicios de abril de este año, el presidente Petro anunció que se iba a adquirir una flota de Saab 39 Gripen, los cuales son usados, no solo en Suecia, sino en varias fuerzas aéreas a nivel mundial.

“La flota de aviones que se adquirirá es completamente nueva, de última tecnología, ya implementada en Brasil, y son de la marca Saab 39 Gripen”, así dio el importante anuncio el mandatario.

¿Qué características tienen los Gripen?

Actualmente, estos modelos caza están presentes en Brasil, Hungría, República Checa, Sudáfrica y Tailandia. La idea es que en Colombia reemplacen a los Kfir israelíes, los cuales llevan varias décadas al servicio de las FF. MM.

La empresa detrás de los aviones es Saab. Con respecto a sus características, se sabe que miden 14.9m de longitud, 8.4m de envergadura, 4.5m de altura, 30m2 de superficie alar, 2.4m de ancho de vía y una distancia de 5.2m entre ejes. Alcanzan una velocidad máxima Mach 2.

En cuanto a su capacidad de aterrizaje, puede hacerlo en una carretera tres veces más corta que una pista convencional. Es decir, en una carretera de 17x800m. Según Saab, tiene “el sistema de Guerra Electrónica más avanzado del mercado”.