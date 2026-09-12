Audios revelan nuevas pistas sobre el crimen del profesor Kevin Ángel: más víctimas estarían en la mira

Nuevas pistas en el caso del asesinato del profesor Kevin Ángel habrían sido descubiertas por medio de una serie de interceptaciones que revelan amenazas de muerte, nuevos planes de secuestro, entre otra información que puso en descubierto el alcance de los integrantes del Tren de Aragua.

Los audios, conocidos en exclusiva por Noticias RCN, también revelaron conversaciones entre integrantes de dicha organización criminal en donde incluso planean eliminar a quienes pudieran delatarlos.

¿Qué se conoció en las interceptaciones?

Las interceptaciones telefónicas pusieron al descubierto información que sería clave dentro de las investigaciones, por parte de las autoridades, que buscan esclarecer el crimen del profesor Kevin Ángel. Así mismo, en estas pruebas aparecen nombres clave que ayudarían a reconstruir el poder y alcance de esta organización criminal.

En una de estas conversaciones se menciona el nombre de Anthony, quien habría sido capturado y posteriormente convertido en testigo dentro de la investigación.

Quienes hablan saben que este hombre entregó información a las autoridades y que por esta razón ahora sería uno de los nuevos blancos por parte de esta organización criminal.

Sabes que a Anthony hay que matarlo, ¿oyó? ya no es amigo de nosotros, se escucha en una de las conversaciones.

Pero gracias a estas interceptaciones, las autoridades descubrieron que Anthony no sería el único objetivo. En otra de las conversaciones se registró el momento en el que una mujer, quien viviría en el segundo piso de una vivienda donde operan, es señalada como posible víctima por hablar demasiado.

Yo tengo pensado que si no hallo a quién dormir, esa es la que voy a dormir, como ella es muy lambucia, se escucha.

Interceptaciones relacionadas con el caso del profesor Kevin Ángel

Otra de las interceptaciones que son clave para las autoridades ofrecería nueva información sobre la investigación del crimen del docente. En una de estas conversaciones se habla directamente del hombre señalado como quien habría ejecutado el homicidio del profesor, quien fue encontrado sin vida dentro de una maleta.

Es un niño, no sabe lo que está bien en la vida. ese guarito no sabe nada de eso, él piensa que, porque él fue el que mató a ese profesor, está bien lo mató, afirma un hombre y una mujer.

Dentro de las interceptaciones también se habla sobre el delito de secuestro que, al parecer, este grupo delincuencial estaba planeando.

Estas interceptaciones hacen parte del material con el que las autoridades buscan reconstruir el poder y alcance de la estructura criminal en la capital. Actualmente, ocho presuntos integrantes fueron capturados dentro de la investigación por el homicidio del profesor.