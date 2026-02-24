CANAL RCN
Colombia

Mincomercio ya firmó decreto que fija aranceles recíprocos del 30% a productos de Ecuador

El Ministerio de Comercio firma el Decreto 0170 de 2026, estableciendo medidas recíprocas tras decisiones del presidente Daniel Noboa.

Ecuador impondrá nuevas tarifas al transporte de petróleo colombiano en medio de crisis arancelaria
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
11:55 a. m.
El Gobierno de Colombia ha oficializado el Decreto 0170 de 2026, una medida de alto impacto que establece un arancel del 30% a 32 partidas de productos provenientes de Ecuador.

Trump hizo un nuevo e importante anuncio sobre los aranceles globales: pasarán del 10% al 15%
Lo que comenzó como una fricción diplomática ha escalado a una estrategia de defensa económica, donde Colombia no solo busca equilibrar la balanza, sino proteger sectores estratégicos de lo que considera una "amenaza a su seguridad nacional".

El origen del conflicto: ¿Por qué Colombia impone aranceles a Ecuador?

La decisión no es fortuita. Según los documentos técnicos del Ministerio de Comercio, Ecuador aplicó previamente una "tasa de seguridad" del 30% que golpeó con fuerza el bolsillo de los exportadores colombianos.

Este escenario proyectaba un panorama devastador: una caída del 97% en las ventas externas hacia el país vecino, lo que se traduce en una pérdida superior a los 1.800 millones de dólares. Sectores como el de confitería, conductores eléctricos y azúcar refinada estaban al borde de la parálisis en sus rutas hacia el sur.

Cierre de fronteras terrestres: Un escudo contra plagas y contrabando

La medida va más allá de los impuestos. El Gobierno ha impuesto una restricción severa al ingreso por vía terrestre de productos agrícolas sensibles. Alimentos básicos como el arroz, el plátano, la cebolla y el aguacate Hass ya no podrán cruzar los puentes fronterizos en camiones; si Ecuador desea exportarlos a Colombia, deberá hacerlo por vías marítimas o aéreas. Esta maniobra tiene un doble propósito: asfixiar el contrabando técnico y levantar una barrera sanitaria.

Expertos del sector agropecuario han alertado sobre el riesgo inminente de plagas como el hongo Fusarium R4T, que amenaza las plantaciones de banano, y otras enfermedades que podrían devastar los cultivos de papa y tomate.

